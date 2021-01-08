Текущие события
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Спринт (Ж)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Спринт (М)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Гонка преследования (Ж)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Гонка преследования (М)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Масс-старт (Ж)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Масс-старт (М)
Все события
Фоторепортажи
30Лучшие спортивные кадры 2020 года
23Загитова и триколор, Дед Мороз и Снегурочка в масках: вторая победа сборной России в кадрах
20:59 (мск), источник: Lenta.Ru

Четырехкратный олимпийский чемпион призвал выгнать спортсменов из Госдумы

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов призвал выгнать спортсменов из Госдумы.

Наверх
14
фотографий
14
фотографий
14
фотографий
Счастливый билет
Как часто выигрывают в лотерею в России

Тихонов заявил, что спортсменам не место в политике. «Сколько они в Госдуме сидят, но вы хоть одного из бывших спортсменов на трибуне видели? Им там не место. У них абсолютная безграмотность», — добавил он. Олимпийский чемпион отметил, что с уважением относится к их спортивному прошлому, но выразил убежденность в том, что они занимают чужие места и не решают важных вопросов.

Ранее 8 января трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина порассуждала о карьере нападающего сборной России и петербургского «Зенита» Артема Дзюбы в политике. Она назвала уход спортсменов в политику нормальной практикой.

Среди работающих в Госдуме олимпийских чемпионов числятся Владислав Третьяк, Вячеслав Фетисов, Ирина Роднина, Александр Карелин, Светлана Журова и Светлана Хоркина.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Самая сексуальная спортсменка мира снялась в купальнике
55-летняя актриса снялась в рубашке на голое тело и удивила подписчиков
Лучший день в карьере русского биатлониста: 11-й на Кубке мира
«Мы не чехи, чтоб сидеть в обороне». Ларионов остается в сборной
«Атлетико» и «Севилья» снова начнут побеждать: Топ ставок дня
Большунов выиграл пятую подряд гонку на «Тур де Ски»
Рождественское чудо: Биатлонистка из России впервые в топ-6
Россиянка победила в масс-старте на «Тур де Ски»
«Ак Барс» продлил рекордную победную серию в КХЛ до 10 матчей
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь