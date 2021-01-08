Четырехкратный олимпийский чемпион призвал выгнать спортсменов из Госдумы
Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов призвал выгнать спортсменов из Госдумы.
Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов призвал выгнать спортсменов из Госдумы.
Тихонов заявил, что спортсменам не место в политике. «Сколько они в Госдуме сидят, но вы хоть одного из бывших спортсменов на трибуне видели? Им там не место. У них абсолютная безграмотность», — добавил он. Олимпийский чемпион отметил, что с уважением относится к их спортивному прошлому, но выразил убежденность в том, что они занимают чужие места и не решают важных вопросов.
Ранее 8 января трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина порассуждала о карьере нападающего сборной России и петербургского «Зенита» Артема Дзюбы в политике. Она назвала уход спортсменов в политику нормальной практикой.
Среди работающих в Госдуме олимпийских чемпионов числятся Владислав Третьяк, Вячеслав Фетисов, Ирина Роднина, Александр Карелин, Светлана Журова и Светлана Хоркина.