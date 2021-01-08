Четырехкратный олимпийский чемпион призвал выгнать спортсменов из Госдумы

Тихонов заявил, что спортсменам не место в политике. «Сколько они в Госдуме сидят, но вы хоть одного из бывших спортсменов на трибуне видели? Им там не место. У них абсолютная безграмотность», — добавил он. Олимпийский чемпион отметил, что с уважением относится к их спортивному прошлому, но выразил убежденность в том, что они занимают чужие места и не решают важных вопросов.