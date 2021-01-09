Тарьей Бё: Верните русских в элиту. Нам нужен Шипулин обратно

Тарьей Бё: Верните русских в элиту. Нам нужен Шипулин обратно
Норвежский биатлонист Тарьей Бё отметил, что ему не достает соперничества с российскими биатлонистами.
Норвежский биатлонист Тарьей Бё отметил, что ему не достает соперничества с российскими биатлонистами.
— Смотрю «Тур де Ски», а там одни русские, только ваши там впереди. В биатлоне мы по этому очень скучаем. Верните нам русских в элиту. Короче, нам нужен Шипулин обратно, — сказал Бё в эфире «Матч ТВ».
Напомним, в общем зачете Кубка мира лучшим из россиян является Александр Логинов, который занимает 17-е место.
В рамках лыжного «Тур де Ски» в общем зачете уверенно лидирует Александр Большунов. В пятницу он повторил рекорд соотечественника Сергея Устюгова, одержав на «Тур де Ски» пятую победу подряд. У женщин в этот же день