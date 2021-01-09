Текущие события
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Спринт (Ж)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Спринт (М)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Гонка преследования (Ж)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Гонка преследования (М)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Масс-старт (Ж)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Масс-старт (М)
Все события
Фоторепортажи
15«Зенит» забил в матче со «Спартаком» четыре, но один — в свои ворота
23Загитова и триколор, Дед Мороз и Снегурочка в масках: вторая победа сборной России в кадрах
16:30 (мск), источник: Матч ТВ

Тарьей Бё: Верните русских в элиту. Нам нужен Шипулин обратно

Норвежский биатлонист Тарьей Бё отметил, что ему не достает соперничества с российскими биатлонистами.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

— Смотрю «Тур де Ски», а там одни русские, только ваши там впереди. В биатлоне мы по этому очень скучаем. Верните нам русских в элиту. Короче, нам нужен Шипулин обратно, — сказал Бё в эфире «Матч ТВ».

Напомним, в общем зачете Кубка мира лучшим из россиян является Александр Логинов, который занимает 17-е место.

Во время загрузки произошла ошибка.

В рамках лыжного «Тур де Ски» в общем зачете уверенно лидирует Александр Большунов. В пятницу он повторил рекорд соотечественника Сергея Устюгова, одержав на «Тур де Ски» пятую победу подряд. У женщин в этот же день масс-старт выиграла Наталья Непряева.

Читайте также
 «Насколько сильно нужно избить этого актера?» Бокс помог Дэнни Трехо выжить в тюрьме и попасть в кино
Последний гладиатор Рима, легенда «Зенита», 29-летний спартаковец и еще пять больших игроков, завершивших карьеру в этом году
Губерниев оценил перспективы Дзюбы в политике
Бойца UFC арестовали после нападения на сестер
Миронова показала в пасьюте лучший результат сезона у россиян
Россиянин занял второе место в спринте на «Тур де Ски»
«Осасуна» - «Реал» и другие матчи чемпионата Испании (видео)
«Милан» - «Торино» и другие матчи чемпионата Италии (видео)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь