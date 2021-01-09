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15:37 (мск), источник: ТАСС

Миронова показала в гонке преследования лучший результат сезона среди россиян

ТАСС, 9 января. Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф выиграла гонку преследования на пятом этапе Кубка мира. Соревнования проходят в германском Оберхофе.

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Источник: РИА "Новости"

Ее время составило 32 минуты 20,9 секунды, норвежка допустила два промаха на четырех огневых рубежах. Второе место заняла ее соотечественница Марте Рёйселанн (отставание — 0,5 секунды; 0 промахов), третьей стала австрийка Лиза Тереза Хаузер (+43,0; 1).

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Светлана Миронова заняла четвертое место (+1.11,2; 2), показав лучший результат среди российских спортсменов в текущем сезоне. Днем ранее Евгения Павлова стала шестой в спринте. Россиянка Ульяна Кайшева финишировала 19-й (+2.39,9; 2), Лариса Куклина — 25-й (+3.21,3; 4), Павлова — 31-й (+3.32,8; 6), Ирина Казакевич — 37-й (+4.04,6; 3).

Российские биатлонисты не могут подняться на пьедестал на протяжении 42 гонок. Последний раз медаль завоевал Александр Логинов, став третьим в гонке преследования на чемпионате мира в феврале 2020 года (гонки чемпионатов мира входят в программу Кубка мира).

В общем зачете лидирует Рёйселанн с 509 очками в активе, следом идут Экхофф и шведка Ханна Эберг, набравшие одинаковое количество очков (466). Лучшей из россиянок в общем зачете является Миронова, которая расположилась на 25-м месте (152). На 28-м месте идет Казакевич (129), на 30-м — Павлова (121), на 31-м — Кайшева (119), на 43-м — Куклина (65).

Позднее в субботу пройдет мужская гонка преследования.

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