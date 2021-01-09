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9 января, источник: БЕЛТА

Норвежка Тириль Экхофф выиграла гонку преследования на этапе КМ по биатлону

9 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф выиграла гонку преследования на пятом этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия), сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: РИА "Новости"

Дистанцию в 10 км и четырьмя огневыми рубежами она пробежала с результатом 32 мин. 20,9 сек. с одним штрафным кругом. Вслед за соотечественницей на финиш пришла Марте Олсбю-Ройселанд, не допускавшая промахов, но проигравшая победительнице 0,5 сек. Третье место у отставшей на 43 сек. от соперницы спортсменки из Австрии Лизы Терезы Хаузер (на 1 промах).

Что касается белорусок, то стартовавшая под восьмым номером Елена Кручинкина пришла к финишу 9-й, отстав от Тириль Экхофф на 1 мин. 36,3 сек. На ее счету два промаха. Динара Алимбекова финишировала 16-й (отставание 2 мин. 22,2 сек.,1 промах). Анна Сола заняла 40-ю позицию (отставание 4 мин. 32,1 сек., 8 промахов). Всего стартовали 60 спортсменок.

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