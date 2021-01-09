Норвежка Тириль Экхофф выиграла гонку преследования на этапе КМ по биатлону

Дистанцию в 10 км и четырьмя огневыми рубежами она пробежала с результатом 32 мин. 20,9 сек. с одним штрафным кругом. Вслед за соотечественницей на финиш пришла Марте Олсбю-Ройселанд, не допускавшая промахов, но проигравшая победительнице 0,5 сек. Третье место у отставшей на 43 сек. от соперницы спортсменки из Австрии Лизы Терезы Хаузер (на 1 промах).