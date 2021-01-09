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17:35 (мск), источник: Sport24

Огонь от биатлонистки Мироновой в Германии: прорвалась с 15-го места на 4-е. Лучший результат России в сезоне

Русские девчонки показывают признаки жизни после Нового года.

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Источник: РИА "Новости"

Некоторые биатлонисты сборной России вернулись на Кубок мира, отметив Новый год, очень бодрыми. В женской команде на подъеме Евгения Павлова — 6-е место в спринте. Отставание Павловой от Тириль Экхофф перед пасьютом (59 секунд) хоть и было внушительным, но не только ей норвежка привезла много. Пройди все четыре огневых рубежа с минимальным количеством ошибок, и борьба за медаль тебе обеспечена.

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Чуть больше минуты уступали лидеру Светлана Миронова, Лариса Куклина и Ульяна Кайшева, что тоже позволяло зарубиться в гонке преследования за высокие места. И только Ирина Казакевич, попавшая чудом в топ-60, проигрывала под три минуты Экхофф. Она, увы, точно не претендовала на что-то серьезное. Максимальная задача — забрать немного кубковых очков.

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Экхофф начала мощно. Сократить отставание преследовательницы так и не смогли. Лишь некоторые выдерживали ее скорость.

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Павлова к этой категории не относилась. За Марте Улсбю Ройселанн удержаться ей было трудно. Россиянку даже обошли Маркета Давидова и Елена Кручинкина. Попытки не отстать аукнулись Павловой на первом рубеже — один промах. Она сразу же откатилась на 14-е место, проигрывая больше минуты. Экхофф же наращивала преимущество относительно Лизы Терезы Хаузер и Ханны Эберг, которые пока шли в топ-3.

Уверенно в погоне за норвежкой выглядели Давидова и Ройселанн. И все для них стало еще лучше, когда Эхкофф на очередной лежке промазала. Она все равно продолжила лидировать, но быстрая работа на рубеже помогла Давидовой, Ройселанн и Хаузер сократить отставание с 50 секунд до 30. Эберг же выбыла из борьбы. Дела Павловой, кстати, совсем стали никудышными — еще два промаха. А вот Миронова и Лариса Куклина сработали точно и уже были в топ-15.

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Особо ничего в гонке не изменилось и после стойки. Экхофф все еще была недосягаема. Хаузер и Ройселанн продолжали круто стрелять, но уступали все те же 30 секунд, не приближаясь к норвежке. Давидова впервые ошиблась и отправилась на штрафной круг, лишив себя шансов на медаль. Что же до Мироновой и Куклиной, обе не справились со стойкой. Если бы Светлана не мазала, могла быть значительно выше, а так замыкала десятку сильнейших.

Казалось, что этот пасьют так и не обретет интригу, но все решил промах Экхофф. Если Хаузер не воспользовалась шансом зарубиться за победу, Ройселанн быстро закрыла все мишени и ушла с рубежа вместе с подругой по команде. Австрийка же за свою бронзу могла не беспокоиться. Соперницы промахивались. Норвежки же решили не нервировать друг друга и отложили разборки до финиша. Там сильнее оказалась Экхофф, но Ройселанн не расстроилась проигрышу. Она радостно улыбалась, став второй.

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У нас же неожиданно удивила Миронова. Ошибки других биатлонисток на стойке позволили вклиниться в топ-6. С двумя промахами россиянка уходила вместе с Доротеей Вирер, Анаис Шевалье-Буше и Моникой Хойниш-Старенгой. Обошла она их задолго до финиша, организовав внушительный просвет. Миронова стала 4-й, и теперь ей принадлежит лучший результат сезона на Кубке мира в сборной России. Ходом, кстати, россиянка проиграла Рейселланн всего 13 секунд, что говорит о ее возвращении в былые кондиции.

Остальным девчонкам хвалиться нечем: Кайшева — 19-я, Куклина — 25-я, Павлова — 31-я, Казакевич — 37-я. У всех слишком много промахов.

Виктория Дмитриева

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