Огонь от биатлонистки Мироновой в Германии: прорвалась с 15-го места на 4-е. Лучший результат России в сезоне
Русские девчонки показывают признаки жизни после Нового года.
Русские девчонки показывают признаки жизни после Нового года.
Некоторые биатлонисты сборной России вернулись на Кубок мира, отметив Новый год, очень бодрыми. В женской команде на подъеме Евгения Павлова — 6-е место в спринте. Отставание Павловой от Тириль Экхофф перед пасьютом (59 секунд) хоть и было внушительным, но не только ей норвежка привезла много. Пройди все четыре огневых рубежа с минимальным количеством ошибок, и борьба за медаль тебе обеспечена.
Чуть больше минуты уступали лидеру Светлана Миронова, Лариса Куклина и Ульяна Кайшева, что тоже позволяло зарубиться в гонке преследования за высокие места. И только Ирина Казакевич, попавшая чудом в топ-60, проигрывала под три минуты Экхофф. Она, увы, точно не претендовала на
Экхофф начала мощно. Сократить отставание преследовательницы так и не смогли. Лишь некоторые выдерживали ее скорость.
Павлова к этой категории не относилась. За Марте Улсбю Ройселанн удержаться ей было трудно. Россиянку даже обошли Маркета Давидова и Елена Кручинкина. Попытки не отстать аукнулись Павловой на первом рубеже — один промах. Она сразу же откатилась на 14-е место, проигрывая больше минуты. Экхофф же наращивала преимущество относительно Лизы Терезы Хаузер и Ханны Эберг, которые пока шли в топ-3.
Уверенно в погоне за норвежкой выглядели Давидова и Ройселанн. И все для них стало еще лучше, когда Эхкофф на очередной лежке промазала. Она все равно продолжила лидировать, но быстрая работа на рубеже помогла Давидовой, Ройселанн и Хаузер сократить отставание с 50 секунд до 30. Эберг же выбыла из борьбы. Дела Павловой, кстати, совсем стали никудышными — еще два промаха. А вот Миронова и Лариса Куклина сработали точно и уже были в топ-15.
Особо ничего в гонке не изменилось и после стойки. Экхофф все еще была недосягаема. Хаузер и Ройселанн продолжали круто стрелять, но уступали все те же 30 секунд, не приближаясь к норвежке. Давидова впервые ошиблась и отправилась на штрафной круг, лишив себя шансов на медаль. Что же до Мироновой и Куклиной, обе не справились со стойкой. Если бы Светлана не мазала, могла быть значительно выше, а так замыкала десятку сильнейших.
Казалось, что этот пасьют так и не обретет интригу, но все решил промах Экхофф. Если Хаузер не воспользовалась шансом зарубиться за победу, Ройселанн быстро закрыла все мишени и ушла с рубежа вместе с подругой по команде. Австрийка же за свою бронзу могла не беспокоиться. Соперницы промахивались. Норвежки же решили не нервировать друг друга и отложили разборки до финиша. Там сильнее оказалась Экхофф, но Ройселанн не расстроилась проигрышу. Она радостно улыбалась, став второй.
У нас же неожиданно удивила Миронова. Ошибки других биатлонисток на стойке позволили вклиниться в топ-6. С двумя промахами россиянка уходила вместе с Доротеей Вирер, Анаис
Остальным девчонкам хвалиться нечем: Кайшева — 19-я, Куклина — 25-я, Павлова — 31-я, Казакевич — 37-я. У всех слишком много промахов.
Виктория Дмитриева