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17:41 (мск), источник: Lenta.Ru

Российские биатлонисты установили очередной антирекорд

Сборная России по биатлону обновила свой антирекорд по количеству гонок без медалей (43) на этапах Кубка мира подряд. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Источник: РИА "Новости"

В пятницу, 9 января, россияне остались без призовых мест в гонке преследования на соревнованиях в немецком Оберхофе. Первым к финишу пришел Стурла Холм Легрейд, второе место занял Йоханнес Дале, тройку сильнейших замкнул Тарьей Бе. Все спортсмены представляют Норвегию.

Лучший из россиян — Матвей Елисеев — занял 16-е место. Он уступил лидеру 1 минуту и 18 секунд.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее в субботу, 9 января, Светлана Миронова обновила лучший результат сборной России в сезоне-2020/2021. Спортсменка пришла к финишу четвертой в гонке преследования.

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