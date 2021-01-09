Российские биатлонисты установили очередной антирекорд
Сборная России по биатлону обновила свой антирекорд по количеству гонок без медалей (43) на этапах Кубка мира подряд. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Сборная России по биатлону обновила свой антирекорд по количеству гонок без медалей (43) на этапах Кубка мира подряд. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
В пятницу, 9 января, россияне остались без призовых мест в гонке преследования на соревнованиях в немецком Оберхофе. Первым к финишу пришел Стурла Холм Легрейд, второе место занял Йоханнес Дале, тройку сильнейших замкнул Тарьей Бе. Все спортсмены представляют Норвегию.
Лучший из россиян — Матвей Елисеев — занял 16-е место. Он уступил лидеру 1 минуту и 18 секунд.
Ранее в субботу, 9 января, Светлана Миронова обновила лучший результат сборной России в сезоне-2020/2021. Спортсменка пришла к финишу четвертой в гонке преследования.