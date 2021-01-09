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9 января, источник: БЕЛТА

Норвежцы заняли весь пьедестал в гонке преследования на этапе КМ по биатлону

9 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Норвежские биатлонисты заняли весь пьедестал по итогам мужской гонки преследования на пятом этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия), сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: РИА "Новости"

Победителем стал Стурла Хольм Легрейд, допустивший два промаха на четырех огневых рубежах, пробежал 12,5 км за 36 мин. 01,08 сек.

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Второе место занял Йоханнес Дале, не сумевший закрыть две мишени на стрельбище и уступивший на финише 15,6 сек. Замкнул тройку сильнейших Тарьей Бё. Он записал на свой счет три промаха и уступил победителю 25,4 сек.

Что касается белорусов, то лучшим из них стал Сергей Бочарников, который занял 15-е место (отставание 1 мин. 13,7 сек., 3 промаха).

Роман Елетнов финишировал на 18-м месте (+1 мин. 21,2 сек., 3 промаха). Антон Смольский завершил старт 26-м (+2 мин. 23,7 сек., 2 промаха). Максим Воробей стал 55-м (+5 мин. 18,2 сек., 5 промахов). Всего стартовали 60 биатлонистов.

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