Русские биатлонисты выступают позорнее биатлонисток. У Норвегии снова весь подиум, а лучший наш — 16-й
Перед воскресными эстафетами становится тревожно.
Перед воскресными эстафетами становится тревожно.
У мужчин в спринте случилось больше позитивных проблесков, чем у женщин. Эдуард Латыпов и Матвей Елисеев убедительно смотрелись, но первому зарубиться с лидерами помешала стрельба, а Елисееву привычно не хватило сил ходом.
Тем не менее они и Александр Логинов, который явно сейчас находится не в лучшей своей форме, уступали на старте пасьюта Йоханнесу Бе чуть больше минуты. Не так далеко от них был и Кирилл Стрельцов.
Евгений Гараничев — везунчик. Он отобрался, став 60-м и проигрывая под три минуты, что гарантировало ему лишь борьбу за попадание в очковую зону (топ-40). Но это все же было куда лучше, чем сидеть в номере, как Антон Бабиков, который спринт провалил.
Бе предсказуемо привез соперникам пару лишних секунд к уже имеющимся отставаниям, но нельзя сказать, что
Когда Рыжий промазал последним выстрелом на лежке, все это перестало иметь значение — теперь рядом с ним шел Тарьей Бе. Стурла Холм Легрейд, Лукас Хофер и Йоханнес Дале уступали лидерам 15 секунд. У нас же Латыпов и Елисеев совсем не радовали. Точно сработать удалось Александру Логинову. Он был в минуте от норвежцев.
Уже на отметке 4,5 километра Йоханнесу надоело сидеть за братом и он вышел вперед. Это отразилось на отставаниях соперников позади. Логинов не выдерживал скорость, предложенную Бе, схватив до второй лежки еще 12 лишних секунд к своему минутному отставанию. Таким проигрыш остался и после идеальной стрельбы россиянина.
Теперь лидировал
Приблизиться у норвежцев к Тарьею сразу не вышло. Только на 7-километровке удалось пару секунд отыграть. Но это вообще ничего не значило, потому что Рыжий на стойке умудрился четыре мишени не закрыть, выбыв из борьбы за медали. Забавно, но он со своим количеством ошибок все равно был в топ-10.
Сохранить вторую позицию получилось у Дале — 17 секунд от Тарьея. Легрейд остался при своем 30-секундном отставании, но теперь переместился на третью строчку. Логинов снова не справился со стойкой и отправился на штрафной круг, но как был на 12-м месте, так там и остался.
На заключительном огневом рубеже ожидалось, что вся борьба завяжется между Бе и Дале, но не
Нашим парням гонка не удалась. Всему виной стала стрельба, которая не мешает быть высоко лишь Рыжему. Он со своими семью ошибками стал 8-м, обойдя всю сборную России. Елисеев финишировал 16-м, допустив три промаха. Логинов был следом за ним — с двумя непопаданиями.
Латыпов промазал пять раз (22-й), а ходом стал лучшим из россиян, уступив Рыжему 39 секунд. Совсем плохи дела оказались у Стрельцова (51-е место) и Гараничева (54-е). У обоих по пять промахов. Теперь получается, что все мы ошиблись: в Оберхофе все же круче выступают девушки, а не парни. Перед воскресными эстафетами это заставляет нервничать.
Виктория Дмитриева