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18:52 (мск), источник: ТАСС

Павлова и Елисеев выступят в сингл-миксте на этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе

ТАСС, 9 января. Российские биатлонисты Евгения Павлова и Матвей Елисеев представят сборную России в сингл-миксте на пятом этапе Кубка мира в германском Оберхофе. Об этом сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России.

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Источник: РИА "Новости"

В состав сборной России на смешанную эстафету вошли: Ульяна Кайшева, Светлана Миронова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.

Ранее Павлова и Елисеев стали победителями «Рождественской гонки».

Во время загрузки произошла ошибка.

В воскресенье в рамках пятого этапа Кубка мира в Оберхофе состоятся сингл-микст и смешанная эстафета, которые закроют соревновательную программу.

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