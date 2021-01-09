Павлова и Елисеев выступят в сингл-миксте на этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе
ТАСС, 9 января. Российские биатлонисты Евгения Павлова и Матвей Елисеев представят сборную России в
ТАСС, 9 января. Российские биатлонисты Евгения Павлова и Матвей Елисеев представят сборную России в
В состав сборной России на смешанную эстафету вошли: Ульяна Кайшева, Светлана Миронова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.
Ранее Павлова и Елисеев стали победителями «Рождественской гонки».
В воскресенье в рамках пятого этапа Кубка мира в Оберхофе состоятся