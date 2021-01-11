Васильев: Победа России в смешанной эстафете — скорее исключение, хоть и приятное

«В последнее время я постоянно занимаюсь критикой, но мне не нравится эта роль. Я всегда верю в лучшее. Просто мне так задают вопросы, что приходится отвечать на не самые приятные вещи. У меня есть вопросы к тренерскому штабу, которые я озвучивал неоднократно.

Прежде всего Каминский. Это человек, который впервые в жизни тренирует биатлонистов. Он всегда работал с лыжниками. Причем делают его старшим тренером, а не вторым. Почему? Старший же должен разрабатывать стратегию для спортсменов. Шашилов? Ему седьмой десяток. Он никогда в жизни не тренировал даже юношей.