Текущие события
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Спринт (Ж)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Спринт (М)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Гонка преследования (Ж)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Гонка преследования (М)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Масс-старт (Ж)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Масс-старт (М)
Все события
Фоторепортажи
30Лучшие спортивные кадры 2020 года
24Дружба народов СССР, самса, горилка: еще одно путешествие в прошлое в Москве
12:51 (мск), источник: Sports.Ru

Васильев: Победа России в смешанной эстафете — скорее исключение, хоть и приятное

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев прокомментировал победу российских биатлонистов в смешанной эстафете на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе, а также оценил работу тренеров сборной.

Наверх

«В последнее время я постоянно занимаюсь критикой, но мне не нравится эта роль. Я всегда верю в лучшее. Просто мне так задают вопросы, что приходится отвечать на не самые приятные вещи. У меня есть вопросы к тренерскому штабу, которые я озвучивал неоднократно.

Прежде всего Каминский. Это человек, который впервые в жизни тренирует биатлонистов. Он всегда работал с лыжниками. Причем делают его старшим тренером, а не вторым. Почему? Старший же должен разрабатывать стратегию для спортсменов. Шашилов? Ему седьмой десяток. Он никогда в жизни не тренировал даже юношей.

Как минимум по этим причинам я считаю, что тренерский состав не самый лучший. Не отказываюсь от своих слов. То, что наши ребята выиграли, честь им и хвала. Молодцы! Наконец-то в бочку дегтя хоть какая-то ложка меда привнесена. Я верю в наших ребят, но только через какое-то время они будут способны конкурировать с французами и норвежцами. Сегодня было скорее исключение, хоть и приятное, — сказал Васильев.

 Ведущую обвинили в том, что она вызывающе одевается. Фото
В КХЛ – новая красотка. Ушла с прошлой работы из за денег
Наши победы в спорте, которые вы могли упустить за праздники
Российские хоккеисты вошли в топ-10 лучших игроков НХЛ
Рекордные трансферные окна РПЛ. Клубы закупались на 284 млн евро
Скандал в КХЛ: арбитры пропустили шесть удалений в одном матче
Президент UFC постарается уговорить Хабиба возобновить карьеру
Крутую спортивную куртку Xiaomi продают по минимальной цене
Макгрегор пообещал нокаутировать Порье за 60 секунд
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь