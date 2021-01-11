Васильев: Победа России в смешанной эстафете — скорее исключение, хоть и приятное

«В последнее время я постоянно занимаюсь критикой, но мне не нравится эта роль. Я всегда верю в лучшее. Просто мне так задают вопросы, что приходится отвечать на не самые приятные вещи. У меня есть вопросы к тренерскому штабу, которые я озвучивал неоднократно.
Прежде всего Каминский. Это человек, который впервые в жизни тренирует биатлонистов. Он всегда работал с лыжниками. Причем делают его старшим тренером, а не вторым. Почему? Старший же должен разрабатывать стратегию для спортсменов. Шашилов? Ему седьмой десяток. Он никогда в жизни не тренировал даже юношей.
Как минимум по этим причинам я считаю, что тренерский состав не самый лучший. Не отказываюсь от своих слов. То, что наши ребята выиграли, честь им и хвала. Молодцы! Наконец-то в бочку дегтя хоть какая-то ложка меда привнесена. Я верю в наших ребят, но только через какое-то время они будут способны конкурировать с французами и норвежцами. Сегодня было скорее исключение, хоть и приятное, — сказал Васильев.