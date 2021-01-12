Текущие события
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Спринт (Ж)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Спринт (М)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Гонка преследования (Ж)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Гонка преследования (М)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Масс-старт (Ж)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Масс-старт (М)
Все события
Фоторепортажи
32Слезы Щербаковой и Тутберидзе, радость Трусовой и Плющенко, огромный медведь. Невероятные эмоции ЧР-2021
7ЦСКА проиграл в Загребе и занял последнее место в группе ЛЕ
10:56 (мск), источник: БЕЛТА

ЧЕ по биатлону в 2021 году пройдет в запланированные сроки

12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чемпионат Европы по биатлону в 2021 году пройдет в ранее запланированные сроки. Такая информация содержится на официальном сайте Международного союза биатлонистов (IBU), сообщает БЕЛТА.

Наверх

Решение было принято после заключительных инспекционных визитов в польский город Душники-Здруй, где пройдет континентальный форум в этом году с 27 по 31 января. Спортсмены разыграют награды в таких видах программы, как индивидуальные гонки, спринт и пасьют среди мужчин и женщин, а также супермикст и смешанная эстафета 4Х6.

Во время загрузки произошла ошибка.

В 2019-м и 2020 годах состязания сильнейших стреляющих лыжников Европы принимал РЦОП по зимним видам спорта «Раубичи». Также Беларусь принимала континентальные старты в 1998-м и 2004 годах. В 2020 году белорусские биатлонисты завоевали первое место в медальном зачете соревнований, выиграв три золотых и одну бронзовую медали. Также в тройке лучших дружин турнира были российская (2−2−0) и норвежская сборные (1−2−3).

Читайте также
 Гороскоп на май 2020
Певица Дуа Липа примерила для обложки Vogue несколько интересных винтажных
Назван лучший тренер десятилетия по версии IFFHS
Это’О назвал игрока, который может заменить Месси в «Барселоне»
СМИ: Турецкий клуб сделал предложение ЦСКА по аренде форварда
У «Реала» проблемы, «Барселона» на подъеме: Топ-5 ставок дня
Под флагом спорта. Как россияне будут выступать на ближайших ЧМ
Дебют казахстанца в UFC против брата Хабиба вновь перенесен
Нападающий «Гремио» отказался от перехода в «Зенит»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь