ЧЕ по биатлону в 2021 году пройдет в запланированные сроки

Решение было принято после заключительных инспекционных визитов в польский город Душники-Здруй, где пройдет континентальный форум в этом году с 27 по 31 января. Спортсмены разыграют награды в таких видах программы, как индивидуальные гонки, спринт и пасьют среди мужчин и женщин, а также супермикст и смешанная эстафета 4Х6.