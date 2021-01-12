Малиновский заменит Бабикова в спринте в Оберхофе
Старший тренер мужской сборной России Юрий Каминский сообщил, что Игорь Малиновский заменит Антона Бабикова в составе на спринтерскую гонку шестого этапа Кубка мира в Оберхофе.
Старший тренер мужской сборной России Юрий Каминский сообщил, что Игорь Малиновский заменит Антона Бабикова в составе на спринтерскую гонку шестого этапа Кубка мира в Оберхофе.
«Кто не побежит в спринте? Бабиков. У нас есть договоренность: кто не попадает в топ-60, будет заменен. Так и произошло. Но, конечно, Антону даже 50-е места занимать не солидно», — цитирует Каминского Матч ТВ.
В предыдущем спринте, который также прошел в Оберхофе, Бабиков занял 74-е место.