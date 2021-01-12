Текущие события
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Спринт (Ж)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Спринт (М)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Гонка преследования (Ж)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Гонка преследования (М)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Масс-старт (Ж)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Масс-старт (М)
Все события
Фоторепортажи
7ЦСКА проиграл в Загребе и занял последнее место в группе ЛЕ
45Щербакова и Трусова обнимались, Туктамышева и Худайбердиева демонстрировали вечерние платья. Фото жеребьевки ЧР
20:45 (мск), источник: Sport24

Малиновский заменит Бабикова в спринте в Оберхофе

Старший тренер мужской сборной России Юрий Каминский сообщил, что Игорь Малиновский заменит Антона Бабикова в составе на спринтерскую гонку шестого этапа Кубка мира в Оберхофе.

Наверх

«Кто не побежит в спринте? Бабиков. У нас есть договоренность: кто не попадает в топ-60, будет заменен. Так и произошло. Но, конечно, Антону даже 50-е места занимать не солидно», — цитирует Каминского Матч ТВ.

В предыдущем спринте, который также прошел в Оберхофе, Бабиков занял 74-е место.

 «Меня просто использовали!» Жена экс-футболиста сборной России шокирована подлым предательством
С Овечкиным теперь будет работать американская красотка
Назван лучший тренер десятилетия по версии IFFHS
Травма, новые мячи? Почему Роналду перестал забивать со штрафных
Экс-игрок «Локомотива» стал селекционером клуба
У «Реала» проблемы, «Барселона» на подъеме: Топ-5 ставок дня
В России задумались о проведении Олимпиады-2030
На правильном пути. 85 лет спортивному обществу «Локомотив»
РПЛ и РФС обсудили возможность дополнительной замены
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь