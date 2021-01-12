Шашилов: В нашем биатлоне просматривается проблема русского Ивана-дурака, лежащего на печи
Старший тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов рассказал о недостатках в системе подготовки российских биатлонистов.
Старший тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов рассказал о недостатках в системе подготовки российских биатлонистов.
«Времена, когда спортсмен был обязан безоговорочно верить тренеру, давно ушли в прошлое. Сейчас каждый атлет должен сам понимать, что и зачем делает. Но на практике зачастую происходит совсем иное. Человек, который готовился индивидуально, приезжает на Кубок мира. Спрашиваешь, есть ли у него план подготовки, и слышишь в ответ: «Сейчас позвоню тренеру, спрошу». Так что некая проблема русского
Когда человек хочет и принцессу в жены, и полцарства в придачу, но ему в голову не приходит, что ради этого хорошо бы сначала с печи слезть. Задуматься, например: если приезжаем на стадион в день гонки за 15 минут до начала пристрелки и видим, что остальные сборные прибыли раньше и уже вовсю разминаются, то
У норвежских спортсменов и тренеров совершенно другой менталитет, партнерский: люди выходят на старт, бьются за каждую секунду, каждый метр, независимо от того, на каком месте человек располагается в той или иной гонке. Идет ежеминутное сотрудничество — этот контакт сразу бросается в глаза, — цитирует Шашилова RT на русском.