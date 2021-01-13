В немецком Оберхофе стартует шестой этап Кубка мира по биатлону
13 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В немецком Оберхофе сегодня начинается шестой этап Кубка мира по биатлону, сообщает корреспондент БЕЛТА.
13 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В немецком Оберхофе сегодня начинается шестой этап Кубка мира по биатлону, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Первыми на старт выйдут участники мужской спринтерской гонки на 10 км с двумя огневыми рубежами.
Первым на дистанцию уйдет белорусский биатлонист Сергей Бочарников, который после пяти кубковых этапов занимает 25-е место в общем зачете. Кроме него в спринте примут участие еще четыре представителя Беларуси: Антон Смольский (13-й стартовый номер), Роман Елетнов (48), Максим Воробей (66), Никита Лобастов (88). Лидер генеральной классификации норвежец Йоханнес Бё уйдет на лыжню 58-м, а всего в стартовый протокол внесены имена 101 спортсмена.
Кроме сегодняшнего мужского спринта в программе этого этапа еще пять стартов:
14 января — женский спринт на 7,5 км;.
15 января — мужская эстафета 4×7,5 км;.
16 января — женская эстафета 4×6 км;.
17 января — мужской
женский