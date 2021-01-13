В немецком Оберхофе стартует шестой этап Кубка мира по биатлону

Первым на дистанцию уйдет белорусский биатлонист Сергей Бочарников, который после пяти кубковых этапов занимает 25-е место в общем зачете. Кроме него в спринте примут участие еще четыре представителя Беларуси: Антон Смольский (13-й стартовый номер), Роман Елетнов (48), Максим Воробей (66), Никита Лобастов (88). Лидер генеральной классификации норвежец Йоханнес Бё уйдет на лыжню 58-м, а всего в стартовый протокол внесены имена 101 спортсмена.