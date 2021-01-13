Коронавирус не обнаружен у участников этапа Кубка мира по биатлону в Германии
ТАСС, 13 января. Тесты на коронавирусную инфекцию участников этапа Кубка мира по биатлону в германском Оберхофе дали отрицательные результаты. Об этом сообщает
ТАСС, 13 января. Тесты на коронавирусную инфекцию участников этапа Кубка мира по биатлону в германском Оберхофе дали отрицательные результаты. Об этом сообщает
Соревнования начнутся в среду, когда состоится мужской спринт на 10 км.
В Оберхофе проходят два этапа Кубка мира подряд. Пятый этап состоялся с 8 по 10 января, перед ним было выявлено четыре случая заболевания. Второй этап пройдет с 13 по 17 января.