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14:56 (мск), источник: ТАСС

Коронавирус не обнаружен у участников этапа Кубка мира по биатлону в Германии

ТАСС, 13 января. Тесты на коронавирусную инфекцию участников этапа Кубка мира по биатлону в германском Оберхофе дали отрицательные результаты. Об этом сообщает пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU).

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Соревнования начнутся в среду, когда состоится мужской спринт на 10 км.

В Оберхофе проходят два этапа Кубка мира подряд. Пятый этап состоялся с 8 по 10 января, перед ним было выявлено четыре случая заболевания. Второй этап пройдет с 13 по 17 января.

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