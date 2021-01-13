Норвежцы нашли причину поражения в эстафете и отыгрались в спринте. Будут ли новые медали у России?
Первую гонку на шестом этапе Кубка мира в Оберхофе выиграл Йоханнес Бе.
Первую гонку на шестом этапе Кубка мира в Оберхофе выиграл Йоханнес Бе.
Шестой этап Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе стартовал с мужского спринта. Очередной успех одержал Йоханнес Бе, и в целом лучшие результаты у представителей сборной Норвегии. Россияне после успеха в эстафете на прошлом этапе пока снова не могут попасть в призы, но полной безнадеги, как было в 2020-м, больше нет. Особенно радует Эдуард Латыпов, который постепенно становится новым лидером команды.
Кто шутил про новую безмедальную серию сразу после победы в эстафете? Видимо, пора начинать отсчет — две гонки вне пьедестала мы уже имеем. Но справедливости ради в среду никто из наших откровенно не провалился, и выступали в целом на своем привычном уровне. Другое дело, что этот уровень заметно ниже того, что имеется у лидера общего зачета Йоханнеса Бе и у Штрула Легрейда. Главное отличие норвежцев от наших — что у них переход от статуса перспективного в статус претендента на Большой хрустальный глобус проходит гораздо быстрее и процент реализации своего потенциала у скандинавов выше.
Показательный момент — выступление Матвея Елисеева. Он практически идеально отработал на двух огневых рубежах не только отстреляв чисто, но и показав неплохую скорострельность. Но в итоге Матвей только десятый с отставанием почти в 50 секунд от Бе. Даже при двух промахах Йоханнес выиграл бы у Елисеева, а ведь и претензии к россиянину предъявлять невозможно. Он бежал на пределе своих сил, упав сразу после финиша совершенно изможденным. Что поделать, если такой предел сейчас у наших биатлонистов.
Правда, перед стартом спринта обсуждали не норвежских биатлонистов, а норвежских журналистов. Удивили корреспонденты, анализировавшие результаты смешанной эстафеты на предыдущем этапе. Издание NRK опубликовало статью о проблемах с лыжными палками в сборной Норвегии. Соревнования в Оберхофе проходят при пониженной температуре воздуха, в результате чего клей, которым к палкам прикреплены ручки, стал держать хуже. Только вот на результат напрямую проблемы с палками не повлияли, поскольку у норвежцев они ломались только на тренировках. Журналисты NRK утверждали, что якобы норвежцы в эстафете не ускоряли темп и бежали чересчур аккуратно, не желая получить проблемы с инвентарем. Правда, насколько такие тезисы выглядят существенно?
Тем не менее сегодня в Оберхофе температура была еще ниже, чем на выходных, но проблем это норвежцам не составило. Не сказать даже, что они бежали на разрыв аорты: что Бе, что Легрейд уже набрали такой ход, что играючи справлялись как со стрельбой, так и с трассой. Серьезных погодных проблем в Оберхофе не было, если не считать минусовую температуру. Йоханнес оформил свою третью личную победу в сезоне и укрепил свое место лидера в борьбе за Большой хрустальный глобус. Его главный конкурент за трофей сейчас как раз Легрейд, и, что любопытно, золотых медалей у Штрулы больше.
Завершая историю с норвежскими палками — согласно данным NRK, ее решат к чемпионату мира в Поклюке. А пока в Германии главным вопросом была стрельба, ветер ближе к концу гонки поднялся сильный, и работать на рубеже было тяжело.
«Очень тяжело было работать еще на пристрелке, ладно мне повезло, ветер, к которому пристрелялся, был на трассе. Но это такой трудовой ноль, сильно концентрировался на каждый выстрел», — рассказал Елисеев, единственный из наших отстрелявший на ноль. Сам Матвей собой тем не менее доволен. «Начал в этот раз поспокойнее, попался
Жаловался на функциональную яму и Эдуард Латыпов, столкнувшийся и с другой неожиданной для него проблемой — известностью. Во всех немецких отелях близ Оберхофа кричали: «Латыпов!» — что немного смутило парня.
«Приятно, конечно, но непривычно видеть такой ажиотаж, — заявил в эфире “Матч ТВ” Эдуард. — Рад, что все порадовались за нас, за сборную, за команду. Воспринял это нормально, это часть нашей работы. Готовимся к следующим гонкам». По словам Латыпова, у него были мысли сегодня побороться за победу — настолько его окрылил финиш смешанной эстафеты. Но нервная стрельба, сложный ветер и неудачный второй круг не позволили работать по плану. «Почувствовал ближе к середине гонки “яму”, ощущения были, что
Тем не менее Латыпов с Елисеевым выполнили ключевую для себя задачу — отобрались в
А вот Евгений Гараничев огорчает конкретно, и у него оправданий быть не может. Уже давно позади проблемы с коронавирусом, но к сезону Евгений подготовился слабо, и сейчас его место не то, что в эстафете, но в целом в команде вызывает много вопросов. Гораздо лучше четвертое место отдать молодому Кириллу Стрельцову, который, несмотря на отсутствие опыта, показал в целом достойную гонку.
«Есть разочарование по поводу последнего выстрела на стойке, — рассказал он после старта. — Был мандраж, промазал, а надо было попадать. Надо было дорабатывать. После первого спринта разогнался, начал поспокойнее, чтобы силы были побороться». Стрельцов говорит, что ему было бы интересно попробовать побежать эстафету впервые в карьере, попробовать, каково это. Силы бороться есть, но решение — за тренерским советом.
«Посмотрим, как они восстановятся, как будут себя чувствовать», — сказал Юрий.
Теоретически есть вариант заявить на эстафету и Антона Бабикова, но это скорее из разряда артхауса. Тренерам сборной лучше посмотреть внимательно на первый этап Кубка IBU, который начнется завтра. Семена Сучилова, к примеру, хотели отправлять на Кубок мира уже после «Ижевской винтовки», но для начала предложили побегать на гонках уровнем ниже. Шанс проявить себя дали Игорю Малиновскому, и вот он с ним не справился. Как на рубеже, так и на трассе Малиновский выглядел слабо, и вряд ли мы его увидим на следующих этапах.