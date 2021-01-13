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20:32 (мск), источник: Sport24

Тихонов: В России все на последнем месте — зарплаты, пенсии. Чего мы тогда хотим от биатлона?

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов прокомментировал выступление российских биатлонистов в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Оберхофе.

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Источник: РИА "Новости"

Лучшим из россиян стал Матвей Елисеев, занявший 10-е место. Эдуард Латыпов показал 15-й результат.

Латыпов должен был думать до гор о своем состоянии. Подготовка в среднегорье должна занимать минимально 18 дней. Спустились с гор — 7 дней должна быть реакклиматизация. Наша школа никуда не делась, ведь мы выступали десятками лет и никогда не проигрывали после среднегорья. Я, даже когда не хватало, оставался еще на пару дней. Лучший вариант — 22 дня среднегорной подготовки: то, что надо. Когда спускаешься с гор, нужно без нагрузок семь дней находиться.

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Если причина в эмоциональном выгорании после эстафеты, то пусть дома сидит. Он в национальной команде находится. А может быть, может, это — то нога разулась, то она раздулась. Мы все время ищем причины. Почему норвежцы, французы, итальянцы ни на кого не сваливают? А потому что у них нет такого «Матч ТВ», нет такого Губерниева. Вы посмотрите, люди выключают телевизоры. Но я сейчас опять буду оскорблять. Сидит Малиновский — они берут у него интервью, ну как такое возможно, они еле живые сидят. Вот посмотрите — лучший россиянин Елисеев, неужели не стыдно? У нас в стране все на последнем месте — зарплаты, пенсии и так далее. И что мы хотим от биатлона тогда?

Ничего не хочу сказать про Малиновского, но посмотрите, сколько снялось человек с «Ижевской Винтовки». Больше 30. Сейчас пытаются врать, но мы же знаем, что это все присутствует у юношей. Когда с этого возраста начинают принимать всякую заразу — мышцы и организм привыкают к этому и без этого уже не могут. У нас столько было чемпионов по юношам и юниорам — нашли выход, спорт высших достижений. Вот вам и Малиновский.

Я считаю, что все дерьмо. Посмотрите, как тренерский штаб отвечает на вопросы и какие вопросы задают. Это позор и непрофессионализм. Они просто губят команду, — сказал Тихонов в беседе с корреспондентом Sport24 Денисом Николаевым.

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