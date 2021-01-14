Российские биатлонистки заняли весь пьедестал в первой гонке сезона Кубка IBU

Ее время составило 22 минуты 30,7 секунды, она допустила один промах на двух огневых рубежах. Россиянки заняли весь пьедестал, второй стала Валерия Васнецова (отставание 9,8 секунды; 2 промаха), третьей — Анастасия Шевченко (+23,0; 1). Россиянка Татьяна Воронина заняла девятое место (+42,9; 1), Ольга Мощенкова — 22-е (+1:14,5; 2) Елизавета Каплина — 34-е (1:33,8; 3), Полина Шевнина — 37-е (+1:39,1; 2), Анастасия Гореева — 59-е (+2:04,9; 4).