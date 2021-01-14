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17:07 (мск), источник: ТАСС

Российские биатлонистки заняли весь пьедестал в первой гонке сезона Кубка IBU

ТАСС, 14 января. Россиянка Татьяна Акимова стала победительницей спринтерской гонки на первом этапе Кубка Международного союза биатлонистов (IBU). Соревнования проходят в германском Арьере.

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Источник: РИА "Новости"

Ее время составило 22 минуты 30,7 секунды, она допустила один промах на двух огневых рубежах. Россиянки заняли весь пьедестал, второй стала Валерия Васнецова (отставание 9,8 секунды; 2 промаха), третьей — Анастасия Шевченко (+23,0; 1). Россиянка Татьяна Воронина заняла девятое место (+42,9; 1), Ольга Мощенкова — 22-е (+1:14,5; 2) Елизавета Каплина — 34-е (1:33,8; 3), Полина Шевнина — 37-е (+1:39,1; 2), Анастасия Гореева — 59-е (+2:04,9; 4).

Во время загрузки произошла ошибка.

Дебютную гонку в Кубке IBU провела олимпийская чемпионка по лыжным гонкам шведка Стина Нильссон. Она допустила пять промахов и стала 99-й (+3:48,6).

Позднее в четверг пройдет мужская спринтерская гонка. Этап завершится 17 января.

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