Секс-символ мирового биатлона вернулась на подиум. Ее поклонники страдали
В топ-20 только одна россиянка.
В топ-20 только одна россиянка.
Никто из парней, которые победили в смешанной эстафете, в спринте не удивил. Надежда, правда, не умирала, потому что оставались еще девушки. Они сейчас куда бодрее парней (пусть и не все). Лариса Куклина, Евгения Павлова, Светлана Миронова, Ирина Казакевич, Ульяна Кайшева — тренеры в составе почти ничего не изменили. Ротация случилась только у приглашенных на январские этапы со стартов в России. Наталья Гербулова свой шанс уже использовала и уступила место Екатерине Носковой.
Из первых стартовавших ходом круто выглядели Динара Алимбекова и Дениз Херрман, но обе девушки промазали на лежке и были не в числе лидеров. К Куклиной это тоже относилось. Россиянка все еще в блеклой форме. Проблемы на рубеже возникли и у Марте Улсбю Ройселанн. Да и другие норвежки не очень и выделялись (Тириль Экхофф еще не стартовала). Зато все получалось у француженок: Анаис
Тандем француженок быстро разрушила Лиза Тереза Хаузер. Австрийка лидировала на 2-километровке, а после лежки уступала
Пока Павлова мазала в очередной раз на стойке, из борьбы за топ-3 выпала
Кайшева себя лишила возможности быть на высокой позиции уже на лежке, а вот Миронова была в игре. Экхофф россиянка уступала 22 секунды и по ходу гонки начинала приближаться к норвежке. Та, кстати, финишировала первой. Она Вирер привезла на финише 9,3 секунды. Хаузер в итоге обошла
Лучшей из наших стала Кайшева — 19-я. Миронова расположилась на 21- месте. Куклина финишировала на 41-позиции. Павлова — 43-я. Казакевич — 72-я. Носкова допустила три промаха и стала 50-й. Ходом она, кстати, проиграла из команды только Мироновой, что вызывает любопытство, но не более. Убедительно они с Гербуловой только внутрироссийский отбор прошли. На Кубке мира пока звездить не получается.