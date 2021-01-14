Секс-символ мирового биатлона вернулась на подиум. Ее поклонники страдали

Никто из парней, которые победили в смешанной эстафете, в спринте не удивил. Надежда, правда, не умирала, потому что оставались еще девушки. Они сейчас куда бодрее парней (пусть и не все). Лариса Куклина, Евгения Павлова, Светлана Миронова, Ирина Казакевич, Ульяна Кайшева — тренеры в составе почти ничего не изменили. Ротация случилась только у приглашенных на январские этапы со стартов в России. Наталья Гербулова свой шанс уже использовала и уступила место Екатерине Носковой.

Из первых стартовавших ходом круто выглядели Динара Алимбекова и Дениз Херрман, но обе девушки промазали на лежке и были не в числе лидеров. К Куклиной это тоже относилось. Россиянка все еще в блеклой форме. Проблемы на рубеже возникли и у Марте Улсбю Ройселанн. Да и другие норвежки не очень и выделялись (Тириль Экхофф еще не стартовала). Зато все получалось у француженок: Анаис Шевалье-Буше и Жюстин Брезаз-Буше были в четырех секундах друг от друга.

Тандем француженок быстро разрушила Лиза Тереза Хаузер. Австрийка лидировала на 2-километровке, а после лежки уступала Шевалье-Буше 0,9 секунды. Была практически вровень с Хаузер и Доротея Вирер, которая в этом сезоне не так заметна. Но потом на огневой рубеж пришла Экхофф и показала всем, кто тут хозяйка. Казакевич тоже отработала на ноль, но уступала норвежке 19 секунд. Этот пример очень показателен, если говорить о форме наших биатлонисток.

Фоторепортаж Доротея Вирер — самая красивая биатлонистка мира Доротея Вирер — самая красивая биатлонистка мира

Пока Павлова мазала в очередной раз на стойке, из борьбы за топ-3 выпала Шевалье-Буше. Теперь промежуточное лидерство перехватила ее подруга по команде. Хаузер проигрывала все те же 0,9 секунды, что и на первом рубеже. Через пару минут обеих потеснила Вирер, которая 5 секунд им привезла. Следом за итальянкой работу на стойке начала Экхофф. Норвежка промазала и зародила интригу в гонке. Вирер она уступала 3,6 секунды. Еще ничего с победительницей не было решено. Наши же дела совсем омрачила стрельба Казакевич — пять промахов.

Кайшева себя лишила возможности быть на высокой позиции уже на лежке, а вот Миронова была в игре. Экхофф россиянка уступала 22 секунды и по ходу гонки начинала приближаться к норвежке. Та, кстати, финишировала первой. Она Вирер привезла на финише 9,3 секунды. Хаузер в итоге обошла Брезаз-Буше, сместив ее на четвертую позицию. Больше претенденток на попадание в топ-3 так и не нашлось. Нам же оставалось верить, что Миронова сможет в топ-6 заехать. К стойке Светлана подошла уверенно, но два промаха никуда не годились. На этом спринт и завершился.