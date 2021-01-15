Павлова, Куклина, Миронова и Кайшева выступят в женской эстафете в Оберхофе

Павлова, Куклина, Миронова и Кайшева выступят в женской эстафете в Оберхофе

Стал известен состав и расстановка российских биатлонисток на эстафету на этапе Кубка мира в Оберхофе. Об этом сообщает Матч ТВ.