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14:31 (мск), источник: Sport24

Павлова, Куклина, Миронова и Кайшева выступят в женской эстафете в Оберхофе

Стал известен состав и расстановка российских биатлонисток на эстафету на этапе Кубка мира в Оберхофе. Об этом сообщает Матч ТВ.

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Источник: Sport24

Забойщицей будет Евгения Павлова, далее выступят Лариса Куклина и Светлана Миронова. Завершать эстафету доверили Ульяне Кайшевой.

Женская эстафета состоится 16 января и начнется в 16:30 мск.

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