Российские биатлонисты стали четвертыми в мужской эстафете на этапе Кубка мира в Оберхофе
ТАСС, 15 января. Мужская сборная Франции стала первой в эстафете на шестом этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в германском Оберхофе.
ТАСС, 15 января. Мужская сборная Франции стала первой в эстафете на шестом этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в германском Оберхофе.
Французские биатлонисты преодолели дистанцию за 1 час 22 минуты 28 секунд, затратив шесть дополнительных патронов на восьми огневых рубежах. Второе место заняла сборная Норвегии (отставание — 4,2 секунды; 1 штрафной круг; 4 дополнительных патрона), третье — команда Италии (+1.06,6; 5 дополнительных патронов).
Сборная России в составе Кирилла Стрельцова, Матвея Елисеева, Александра Логинова и Эдуарда Латыпова финишировала четвертой (+1.55,3; 9 дополнительных патронов).
Мужская сборная России третью эстафетную гонку подряд завершила на четвертом месте. В эстафетном зачете российские биатлонисты занимают пятое место, набрав 129 очков. Лидируют норвежцы (168), второе место занимают шведы (150), третье — немцы (136), четвертое — французы (132). В Кубке наций лидирует сборная Норвегии (4 714), россияне идут пятыми (3 822).
В субботу состоится женская эстафетная гонка.