Французская мужская сборная выиграла эстафету на этапе Кубка мира по биатлону
15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужская сборная Франции выиграла эстафету на шестом этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе (Германия), сообщает корреспондент БЕЛТА.
15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужская сборная Франции выиграла эстафету на шестом этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе (Германия), сообщает корреспондент БЕЛТА.
Симон Дестье, Кентен
На второй позиции завершили гонку спортсмены из команды Норвегии (отставание — 4,2 сек. (1+4).
Третье место у стреляющих лыжников из Италии (отставание — 1 мин. 6,06 сек. (0+5).
Белорусская команда заняла в эстафете 16-е место. Никита Лобастов, Сергей Бочарников, Роман Елетнов, Антон Смольский уступили победителям гонки 5 мин. 23,3 сек. (5+12).
Завтра, 16 января, станут известны победители и призеры в женской эстафете.