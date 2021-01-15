Латыпов снова выиграл финиш и втащил россиян в четверку. Эдуард очень крут

После провального начала сборная России усилиями Александра Логинова и Эдуарда Латыпова сумела занять четвертое место в эстафетной гонке в Оберхофе.

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Наш эстафетный состав отчасти можно назвать экспериментальным. Впервые на Кубке мира эстафету начинал Кирилл Стрельцов. Биатлонист, который в начале сезона переболел коронавирусом и пробрался на Кубок мира через горнило «Ижевской винтовки». Не сказать, что Стрельцов в личных гонках в Оберхофе как-то особенно впечатлил, но и провалом его кубковый дебют точно не назовешь. В двух спринтах был в топ-30 с вполне неплохой стрельбой — мало кто на самом деле начинал так же уверенно, да еще и после болезни.

Но эксперимент со Стрельцовым на первом этапе успехом не увенчался. Скорее наоборот: это был полный провал, Кирилл передал эстафету 22-м с отставанием более минуты. Притом что использовал всего три доппатрона и, даже несмотря на долгую стрельбу, большую часть отрыва получил на лыжне. По факту, по итогам первого этапа сборная России опередила всего две команды — Японии и Латвии. Когда вообще такое было?

Потом Кирилл объяснит провал тем, что замерзли руки. Аналогичная проблема была и у Елисеева на втором этапе. Хотя, казалось бы, в Оберхофе пусть и промозгло, но далеко не -20, как сейчас в центральной части России.

Елисеев привычно «капнул» на последнем круге

Что от провалов никто не застрахован, наглядно продемонстрировали на втором этапе сборные Норвегии и Швеции. Обе команды были на пьедестале вообще во всех эстафетных гонках нынешнего сезона. А бежали там Йоханнес Дале и Мартин Понсиллуома — мягко говоря, далеко не последние на мировом уровне биатлонисты. Но оба уже на первой «лежке» отправились на круг, откатившись в район 15-х мест вместе с нашим Матвеем Елисеевым.

Разница получилась только в том, что норвежец и швед словно из пулемета отмолотили вторую стрельбу и пошли догонять лидеров. Уже к передаче норвежцы вообще были четвертыми с реальными шансами на награды.

Наш же Елисеев снова (как и «лежку») отработал с двумя доппатронами, а затем уже привычно «капнул» на последнем круге. Мы уступили не только в непосильной борьбе с эстонцами, но и пропустили вперед «монстров» из Финляндии, США и Литвы.

Александр Логинов ушел на свой третий этап на 15-й позиции с более чем двумя минутами отставания в багаже. Его даже было немного жаль.

Две разных гонки от российской сборной

Логинов в очередной раз доказал, что готов быть лидером этой команды. Даже в совершенно безнадежной ситуации он отработал свой этап на 110 процентов. Всего один промах и достойная скорость на лыжне — и вот наша эстафета уже седьмая, с реальными шансами хотя бы попасть в цветочную церемонию.

На Латыпова в этой эстафете, пожалуй, посмотреть было интересней всего. После сенсационной победы в миксте Эдуарда уже записали практически в спасители нации. Вторая успешная гонка была ему жизненно необходима, чтобы закрепиться в статусе суперфинишера. И Эдуард справился с этой задачей на отлично.

Уже на первой «лежке» Латыпов втащил нас в топ-6, в то время как местная публика пребывала в шоке: немец Хорн ушел сразу на три штрафных круга. Если бы в Оберхофе были люди на трибунах, они бы точно уже лежали в обмороке. На втором круге Латыпов подобрался к Хорну вплотную, а после блестящей «стойки» даже вышел вперед.

Конечно, могло показаться: мол, какая разница, если это всего лишь борьба за четвертое-пятое места. Первая тройка во главе с французом Жакленом давно убежала на трассу. Но у Латыпова с Хорном у каждого были свои мотивы не сдаваться. Пока Йоханнес Бе впереди чуть не совершил чудо, догнав француза, Эдуард провел свою блестящую гонку. Рывком в заключительный подъем он не оставил немцу никаких шансов.

Мы — четвертые, во что после провального начала с трудом можно было поверить. Россия провела словно две разных гонки: одну, усилиями Логинова и Латыпова, — блестящую, а вторую — совершенно безнадежную. Накануне чемпионата мира тренерам есть над чем подумать.