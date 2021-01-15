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15 января, источник: Чемпионат.com

«Не понимаю логику бестолковых решений». Аликин раскритиковал тренеров сборной России

Бывший тренер мужской сборной России по биатлону, олимпийский чемпион 1980 года в эстафете Владимир Аликин подвёл итоги мужской эстафеты на шестом этапе Кубка мира в Оберхофе.

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Источник: РИА "Новости"

Россияне, занимавшие 22-е место после первого этапа, в итоге финишировали четвёртыми.

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«Сегодняшняя эстафета — полный непрофессионализм тренерского штаба. Они не умеют правильно расставлять спортсменов по этапам. Что это за тренерский штаб такой? Как можно поставить молодого спортсмена на забойный этап? Зачем это было делать? Чтобы сразу же похоронить эстафету? Это ведь не главный тренер решает — это решение старшего. Чему мы радуемся? Что немцев обошли? Там человек три круга накрутил, как его можно было не обойти? Он уже мёртвый бежал на финише. Это всё очень печально. Другого пока не имеем. Не могу понять, почему они поставили крест на Гараничеве? Где главный тренер? Стрельцов вон пешком идёт, кому от этого лучше? Не понимаю логику этих бестолковых решений. Бабикова держат в команде. Он занимает 80-е места, и Каминский ещё имеет право говорить: “Не исключаем возможности поставить Бабикова”. Он вообще о чём говорит-то? Тупость и непрофессионализм тренерского штаба», — сказал Аликин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

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