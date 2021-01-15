Чернышенко поручил расследовать ситуацию со снятием спортсменов с «Ижевской винтовки»

Чернышенко провел совещание по инциденту, в нем приняли участие представители Минспорта, Генеральной прокуратуры, МВД, Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), Российского антидопингового агентства (РУСАДА), Союза биатлонистов России, а также представителей власти Удмуртии и Пермского края.

«Такое массовое неспортивное выступление наших юниоров вызывает большие вопросы. Необходимо детально разобраться в сложившейся ситуации и в подобных. Речь идет о биатлоне, Россия всегда была сильным соперником в этом виде спорта, однако уже три года Союз биатлонистов России находится в статусе “временного члена” Международного союза биатлонистов. Я хочу напомнить о международной обстановке, если кто-то забыл, и что использование запрещенных препаратов влечет административную и уголовную ответственность, мы будем отслеживать такие случаи в любом виде спорта и в каждом субъекте России», — отметил вице-премьер.

Сообщается, что РУСАДА дополнительно протестирует всех, кто снялся с соревнований. Также было отмечено, что участие спортсменов в соревнованиях оплачивается из бюджетных средств.

Кроме того, Чернышенко поручил Минспорту совместно с Минздравом и ФМБА направить во все регионы рекомендации по восстановлению спортсменов после перенесенного коронавируса, а также по организации их вакцинации и тестирования на COVID-19.