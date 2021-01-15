Чернышенко поручил расследовать ситуацию со снятием спортсменов с «Ижевской винтовки»
МОСКВА, 15 января. /ТАСС/.
МОСКВА, 15 января. /ТАСС/.
Чернышенко провел совещание по инциденту, в нем приняли участие представители Минспорта, Генеральной прокуратуры, МВД, Федерального
«Такое массовое неспортивное выступление наших юниоров вызывает большие вопросы. Необходимо детально разобраться в сложившейся ситуации и в подобных. Речь идет о биатлоне, Россия всегда была сильным соперником в этом виде спорта, однако уже три года Союз биатлонистов России находится в статусе “временного члена” Международного союза биатлонистов. Я хочу напомнить о международной обстановке, если
Сообщается, что РУСАДА дополнительно протестирует всех, кто снялся с соревнований. Также было отмечено, что участие спортсменов в соревнованиях оплачивается из бюджетных средств.
Кроме того, Чернышенко поручил Минспорту совместно с Минздравом и ФМБА направить во все регионы рекомендации по восстановлению спортсменов после перенесенного коронавируса, а также по организации их вакцинации и тестирования на COVID-19.
Массовое снятие спортсменов произошло на «Ижевской винтовке», которая проходила в Чайковском (Пермский край) и Ижевске с 24 по 28 декабря. После приезда на соревнования