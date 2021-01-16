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18:14 (мск), источник: Sport24

Халили занял 7-е место в спринте на Кубке IBU, Поршнев — 11-й

16 января на этапе Кубка IBU по биатлону в Арбере состоялась спринтерская гонка у мужчин. Ее победителем стал норвежец Филип Андерсен. Он преодолел дистанцию в 10 км, не допустив промахов.

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Источник: Sport24

Вторым стал немец Филипп Наврат. Третий — норвежец Зиверт Бакен.

Лучшим среди россиян стал Карим Халили, он допустил 1 промах и проиграл Андерсену минуту. Никита Поршнев, Евгений Идинов и Семен Сучилов заняли места с 11-го по 13-е.

17 января на этапе Кубка IBU пройдет мужская эстафета

Кубок IBU. Арбер (Германия)

Мужчины. Спринт. 10 км

1. Филип Андерсен (Норвегия) — 24.39,9 (0 промахов)
2. Филипп Наврат (Германия) — +46,8 (1)
3. Зиверт Бакен (Норвегия) — +49,0 (1)
7. Саид Каримулла Халили — +1.00,6 (1)
11. Никита Поршнев — +1.30,40 (1)
12. Евгений Идинов — +1.34,1 (1)
13. Семен Сучилов — +1.35,5 (1)
35. Даниил Серховостов (все — Россия) — +2.32,2 (3).

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