Халили занял 7-е место в спринте на Кубке IBU, Поршнев — 11-й

Вторым стал немец Филипп Наврат. Третий — норвежец Зиверт Бакен.
Лучшим среди россиян стал Карим Халили, он допустил 1 промах и проиграл Андерсену минуту. Никита Поршнев, Евгений Идинов и Семен Сучилов заняли места с 11-го по 13-е.
17 января на этапе Кубка IBU пройдет мужская эстафета
Кубок IBU. Арбер (Германия)
1. Филип Андерсен (Норвегия) — 24.39,9 (0 промахов)
2. Филипп Наврат (Германия) — +46,8 (1)
3. Зиверт Бакен (Норвегия) — +49,0 (1)
7. Саид Каримулла Халили — +1.00,6 (1)
11. Никита Поршнев — +1.30,40 (1)
12. Евгений Идинов — +1.34,1 (1)
13. Семен Сучилов — +1.35,5 (1)
35. Даниил Серховостов (все — Россия) — +2.32,2 (3).