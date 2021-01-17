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14:44 (мск), источник: ТАСС

Логинов снялся с масс-старта на этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе

ТАСС, 17 января. Россиянин Александр Логинов отсутствует в стартовом листе на масс-старт на шестом этапе Кубка мира в Оберхофе. Об этом сообщает пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU).

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Источник: РИА "Новости"

Гонка пройдет в воскресенье, начало — 14:30 мск. В текущем сезоне Логинов ни разу не поднимался на пьедестал почета в индивидуальных гонках Кубка мира. В общем зачете он занимает 17-е место, что является лучшим результатом среди российских биатлонистов.

Логинову 28 лет, он является чемпионом мира 2020 года в спринте. В его активе также серебро и три бронзовые награды мировых первенств. Лучший результат в общем зачете Кубка мира Логинов показал в сезоне-2018/19, когда занял второе место. В конце прошлого года ушел из жизни отец Логинова.

Этап Кубка мира в Оберхофе завершится в воскресенье.

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