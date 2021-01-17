Логинов снялся с масс-старта на этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе
ТАСС, 17 января. Россиянин Александр Логинов отсутствует в стартовом листе на
ТАСС, 17 января. Россиянин Александр Логинов отсутствует в стартовом листе на
Гонка пройдет в воскресенье, начало — 14:30 мск. В текущем сезоне Логинов ни разу не поднимался на пьедестал почета в индивидуальных гонках Кубка мира. В общем зачете он занимает 17-е место, что является лучшим результатом среди российских биатлонистов.
Логинову 28 лет, он является чемпионом мира 2020 года в спринте. В его активе также серебро и три бронзовые награды мировых первенств. Лучший результат в общем зачете Кубка мира Логинов показал в сезоне-2018/19, когда занял второе место. В конце прошлого года ушел из жизни отец Логинова.
Этап Кубка мира в Оберхофе завершится в воскресенье.