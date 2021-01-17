Польховский назвал причину пропуска Логиновым масс-старта на этапе Кубка мира в Оберхофе

Гонка пройдет в воскресенье, начало — 14:30 мск. В текущем сезоне Логинов ни разу не поднимался на пьедестал почета в индивидуальных гонках Кубка мира.

«Александр почувствовал себя не очень хорошо, — сказал Польховский. — Мы решили его поберечь, раз он, по его ощущениям, не может сегодня бороться в полную силу. Травмы у него нет».

Логинову 28 лет, он является чемпионом мира 2020 года в спринте. В его активе также серебро и три бронзовые награды мировых первенств. Лучший результат в общем зачете Кубка мира Логинов показал в сезоне-2018/19, когда занял второе место. В конце прошлого года ушел из жизни отец Логинова.