Текущие события
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Спринт (Ж)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Спринт (М)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Гонка преследования (Ж)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Гонка преследования (М)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Масс-старт (Ж)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Масс-старт (М)
Все события
Фоторепортажи
30Лучшие спортивные кадры 2020 года
8«Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» сыграли вничью
17 января, источник: ТАСС

Польховский назвал причину пропуска Логиновым масс-старта на этапе Кубка мира в Оберхофе

ТАСС, 17 января. Российский биатлонист Александр Логинов не выступит в масс-старте на шестом этапе Кубка мира из-за недомогания. Об этом сообщил главный тренер сборной России Валерий Польховский, комментарий которого приводит пресс-служба Союза биатлонистов России.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Гонка пройдет в воскресенье, начало — 14:30 мск. В текущем сезоне Логинов ни разу не поднимался на пьедестал почета в индивидуальных гонках Кубка мира.

«Александр почувствовал себя не очень хорошо, — сказал Польховский. — Мы решили его поберечь, раз он, по его ощущениям, не может сегодня бороться в полную силу. Травмы у него нет».

Логинову 28 лет, он является чемпионом мира 2020 года в спринте. В его активе также серебро и три бронзовые награды мировых первенств. Лучший результат в общем зачете Кубка мира Логинов показал в сезоне-2018/19, когда занял второе место. В конце прошлого года ушел из жизни отец Логинова.

Этап Кубка мира в Оберхофе завершится в воскресенье.

 Константинова объяснила, почему ушла из "Академии Плющенко"
Фигуристка пошутила, что своей программой она хотела "вернуть мужчин в фигурное катание"
Нервы лишили русскую биатлонистку победы на Кубке мира
Овечкин разошелся: забил, отдал, колотил по штангам. Но проиграл
Хватит смеяться. «МЮ» — реальный претендент на титул АПЛ
ЦСКА обыграл СКА и укрепил лидерство в Западной конференции КХЛ
«Спартак» захотел вернуть заподозренного в поножовщине голландца
«Интер» - «Ювентус» и другие матчи Серии A (видео)
Полузащитник ЦСКА переходит в турецкий клуб
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь