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17 января, источник: ТАСС

Российские биатлонистки одержали третью победу в трех гонках на этапе Кубка IBU в Германии

ТАСС, 17 января. Женская сборная России стала первой в эстафете 4×6 км на первом этапе Кубка Международного союза биатлонистов (IBU), который проходит в германском Арбере.

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Источник: РИА "Новости"

В составе сборной России в гонке участвовали Валерия Васнецова, Анастасия Гореева, Анастасия Шевченко и Татьяна Акимова. Они показали время 1 час 8 минут 10,4 секунды (0 штрафных кругов + 7 дополнительных патронов). Второе место заняла сборная Швеции (отставание 37,2 секунды; 0+10), третье — команда Германии (+1.09,7; 0+6).

Россиянки выиграли все гонки на первом этапе Кубка IBU. Ранее Акимова выиграла две спринтерские гонки. Шевченко по разу стала серебряным и бронзовым призером, Васнецова завоевала серебро.

Во время загрузки произошла ошибка.

Позже в воскресенье состоится мужская эстафетная гонка.

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