Российские биатлонистки одержали третью победу в трех гонках на этапе Кубка IBU в Германии

В составе сборной России в гонке участвовали Валерия Васнецова, Анастасия Гореева, Анастасия Шевченко и Татьяна Акимова. Они показали время 1 час 8 минут 10,4 секунды (0 штрафных кругов + 7 дополнительных патронов). Второе место заняла сборная Швеции (отставание 37,2 секунды; 0+10), третье — команда Германии (+1.09,7; 0+6).