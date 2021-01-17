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17 января, источник: БЕЛТА

Тарьей Бё выиграл масс-старт на этапе Кубка мира в Оберхофе

17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В немецком Оберхофе двумя масс-стартами завершается шестой этап Кубка мира по биатлону, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: РИА "Новости"

В мужской гонке на 15 км с четырьмя огневыми рубежами победителем стал норвежец Тарьей Бё, показавший результат 37 мин. 41,9 сек. (1 промах). На 3,6 сек. от него отстал австрийский спортсмен Феликс Ляйтнер (0), третьим финишировал швейцарец Бенжамин Вегер (+7,8 сек. ; 0). Белорусский биатлонист Сергей Бочарников с одним промахом на второй стрельбе лежа занял 21-е место, отстав от победителя на 1 мин. 25 сек.

Среди 30 участниц женского масс-старта на 12,5 км с четырьмя заходами на стрельбище будут две представительницы Беларуси — Динара Алимбекова (7-й стартовый номер) и Елена Кручинкина (21).

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