Тарьей Бё выиграл масс-старт на этапе Кубка мира в Оберхофе

В мужской гонке на 15 км с четырьмя огневыми рубежами победителем стал норвежец Тарьей Бё, показавший результат 37 мин. 41,9 сек. (1 промах). На 3,6 сек. от него отстал австрийский спортсмен Феликс Ляйтнер (0), третьим финишировал швейцарец Бенжамин Вегер (+7,8 сек. ; 0). Белорусский биатлонист Сергей Бочарников с одним промахом на второй стрельбе лежа занял 21-е место, отстав от победителя на 1 мин. 25 сек.