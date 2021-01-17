Елисеев показал лучший результат мужской сборной в сезоне. А если бы не досадный промах?

Загадка Логинова

Ожидалось, что в мужском масс-старте на этапе Кубка мира по биатлону-2020/2021 в Оберхофе выступят три представителя России: Александр Логинов, Матвей Елисеев и Эдуард Латыпов. Однако в день гонки телекомментатор Дмитрий Губерниев взорвал спокойную подготовку к гонке заявлением: «Логинов не бежит масс-старт. Даже тренеры не могут сказать, почему. Однако».

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Оказалось — правда. Логинов в стартовые протоколы действительно не попал.

Впрочем, тренеры всё-таки объяснили это решение. Старший тренер мужской сборной Юрий Каминский сказал, что у Логинова «предболезненное состояние», в котором лучше не бежать. Личный тренер спортсмена Александр Касперович же заметил, что пропуск гонки связан с планом подготовки к чемпионату мира. Правда, видимо, была где-то между этими двумя версиями.

Пусть так. Хотя, конечно, досадно, что наши спортсмены периодически не горят желанием стартовать в гонках, берегутся и заявляют об усталости. К чемпионату мира готовятся, не иначе.

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Латыпов загубил себе гонку

Первый круг тяжело дался Матвею Елисееву — россиянин, стартовавший 19-м, опустился на последнее место. Казалось, что в самом начале гонки наш спортсмен может даже отстать от основной группы, но всё обошлось. Елисеев пришёл на стрельбу предпоследним, но лишь в десяти секундах от лидеров. Латыпов же отыграл несколько позиций и шёл в середине группы.

На первом огневом рубеже точно отработала половина из 30 участников гонки. Эту половину возглавил итальянец Лукас Хофер, которого преследовал целый отряд норвежцев — Легрейд, Дале, Бё-старший. Елисеев тоже закрыл все мишени и был 11-м — в семи секундах от лидеров. А Латыпов, увы, зашёл на штрафной круг и провалился на 20-ю позицию, рядом с Факом и Бё-младшим.

Вторая стрельба группу лидеров изрядно перемешала. Легрейд и Тарьей Бё остались впереди, а Дале, Хофер и здорово догонявший всех Йоханнес Бё промазали. За счёт чистой стрельбы на первом месте держался француз Жаклен. С нулями на медали претендовали также: Вегер, Лессер, Кристиансен, Эдер и, что самое важное, Матвей Елисеев, который держался в восьмёрке.

Увы, но Латыпов на втором огневом рубеже гонку себе загубил. Три промаха — три штрафных круга. А, следовательно, борьба с Расторгуевым за последнее и предпоследнее места.

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Ах, если бы не промах!

К середине дистанции Елисеев разогнался, растолкался и спокойно выдерживал темп лидеров. Но главное было — не переусердствовать, не поддаться азарту и спокойно подойти к рубежу.

Перед стрельбищем Матвей ускорился и вышел на шестое место, но его стрельбе это никак не помешало. Елисеев работал не слишком быстро, но главное — точно. Россиянин замкнул пятёрку сильнейших, в которую кроме него входили Лессер, Бё-старший, Вегер и Эдер. За следующий километр пятёрку в шестёрку превратил Ляйтнер, а дальше был приличный отрыв — 20 секунд!

По ходу четвёртого круга Елисеев демонстрировал мощь. От группы лидеров оторвался Тарьей Бё, а на второе место задавать темп соперникам вышел Матвей. Хотя он сам точно понимал, что зацепиться за медаль можно только при чистой стрельбе на второй «стойке».

К сожалению, Матвей промахнулся один раз. Вышел со штрафного круга седьмым, но более чем в 20 секундах от борьбы за пьедестал, которую повели Вегер из Швейцарии, Эдер и Ляйтнер из Австрии, а также Тарьей Бё, которому нужно было отыгрывать у первой тройки семь секунд.

Норвежец на финишном круге был абсолютно неудержим. Он не просто догнал тройку лидеров, но и вырвал победу. Финишировал измочаленным, долго лежал на снегу, но первое место того стоило. Серебро досталось Ляйтнеру, а бронзу завоевал швейцарец Вегер.

Матвей Елисеев удивил отличной скоростью на последнем круге. Кажется, в этом сезоне у него ещё не было такого мощного хода на финишных метрах. Россиянин сумел не только обойти Лессера, но и не позволил догнать себя Йоханнесу Бё. Итог — шестое место — лучший результат мужской команды в текущем сезоне. А если бы не досадный промах на четвёртом огневом рубеже?

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/IqGSAAJRhks" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Латыпов с семью промахами финишировал предпоследним.