Елисеев показал лучший результат мужской сборной в сезоне. А если бы не досадный промах?
Закрой Матвей все пять мишеней на последнем рубеже — бился бы за медаль!
Закрой Матвей все пять мишеней на последнем рубеже — бился бы за медаль!
Ожидалось, что в мужском
Оказалось — правда. Логинов в стартовые протоколы действительно не попал.
Впрочем, тренеры
Пусть так. Хотя, конечно, досадно, что наши спортсмены периодически не горят желанием стартовать в гонках, берегутся и заявляют об усталости. К чемпионату мира готовятся, не иначе.
Первый круг тяжело дался Матвею Елисееву — россиянин, стартовавший 19-м, опустился на последнее место. Казалось, что в самом начале гонки наш спортсмен может даже отстать от основной группы, но всё обошлось. Елисеев пришёл на стрельбу предпоследним, но лишь в десяти секундах от лидеров. Латыпов же отыграл несколько позиций и шёл в середине группы.
На первом огневом рубеже точно отработала половина из 30 участников гонки. Эту половину возглавил итальянец Лукас Хофер, которого преследовал целый отряд норвежцев — Легрейд, Дале,
Увы, но Латыпов на втором огневом рубеже гонку себе загубил. Три промаха — три штрафных круга. А, следовательно, борьба с Расторгуевым за последнее и предпоследнее места.
К середине дистанции Елисеев разогнался, растолкался и спокойно выдерживал темп лидеров. Но главное было — не переусердствовать, не поддаться азарту и спокойно подойти к рубежу.
Перед стрельбищем Матвей ускорился и вышел на шестое место, но его стрельбе это никак не помешало. Елисеев работал не слишком быстро, но главное — точно. Россиянин замкнул пятёрку сильнейших, в которую кроме него входили Лессер,
По ходу четвёртого круга Елисеев демонстрировал мощь. От группы лидеров оторвался Тарьей Бё, а на второе место задавать темп соперникам вышел Матвей. Хотя он сам точно понимал, что зацепиться за медаль можно только при чистой стрельбе на второй «стойке».
К сожалению, Матвей промахнулся один раз. Вышел со штрафного круга седьмым, но более чем в 20 секундах от борьбы за пьедестал, которую повели Вегер из Швейцарии, Эдер и Ляйтнер из Австрии, а также Тарьей Бё, которому нужно было отыгрывать у первой тройки семь секунд.
Матвей Елисеев удивил отличной скоростью на последнем круге. Кажется, в этом сезоне у него ещё не было такого мощного хода на финишных метрах. Россиянин сумел не только обойти Лессера, но и не позволил догнать себя Йоханнесу Бё. Итог — шестое место — лучший результат мужской команды в текущем сезоне. А если бы не досадный промах на четвёртом огневом рубеже?
Латыпов с семью промахами финишировал предпоследним.
Михаил Чесалин