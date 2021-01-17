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18:41 (мск), источник: Sport24

Проблемы с нервами лишили русскую биатлонистку победы на Кубке мира

Золотая медаль была на расстоянии двух выстрелов.

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В сборной России женщины выступают гораздо круче парней, но на общий зачет это пока никак не влияет. В топ-25 находится только одна Светлана Миронова. И перед масс-стартом радости от этого факта совсем не было. Нам вообще повезло, что Ульяна Кайшева сумела круто провести этап в Оберхофе и отобраться в 30 лучших (по итогам спринта). До этого биатлонистка на Кубке мира подобную гонку еще не бежала. Это вызывало как определенный интерес, так и серьезные опасения. У наших ребят с дебютами пока не очень.

Россиянок было непривычно видеть в конце пелотона, но на старте это ничего не значило — все шли одной большой группой. После стрельбы там осталось только 13 человек, в числе которых затесалась Кайшева. Миронова, пройдя штрафной круг, проигрывала Доротее Вирер 32 секунды. Пока это совсем не пугало, потому что россиянке было по силам подойти к очередному рубежу с меньшим отставанием.

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Миронова шла быстрее лидирующей группы и уже на отметке 4,5 километра проигрывала 22 секунды. А вот Кайшева в позициях потеряла, потому что ко второй лежке Ханна Эберг, имевшая промах, была далеко впереди. Когда шведка обошлась без промахов на рубеже, вклинилась в пятерку тех, кто шел с преимуществом. Там были Вирер, Маркета Давидова, Ингрид Тандревольд и Каролин Кноттен. Россиянки тоже справились со стрельбой, но пока уступали этой группе чуть больше 20 секунд.

Кайшевой было трудно удерживаться за скоростной Мироновой, поэтому ее отставание меньше не становилось. Светлана же вплотную подошла к Динаре Алимбековой, преследовавшей группу лидеров. Девушки были гораздо увереннее, но в погоню не бросались, понимая, что важно сработать на стойке без ошибок. Вот только там единственной меткой биатлонисткой оказалась Вирер. Пока соперницы проходили штрафные круги, преимущество итальянки выросло до 24 секунд относительно Эберг. Миронов проигрывала 35 секунд, но все еще была в борьбе за медаль вместе с Давидовой и Лизой Терзой Хаузер.

Во время загрузки произошла ошибка.

Группа, где была Миронова, догнала Эберг перед заключительным рубежом. Когда Вирер закончила свою работу, промазав два раза, девушки только начинали стрелять. Они понимали, что чистая стойка гарантирует борьбу за победу, но эта мысль заставила всех нервничать.

В какой-то момент все соперницы Мироновой были с промахами, а у Светы оставались две незакрытые мишени. Попадаешь — стопроцентная золотая медаль. Да и один промах оставлял бы очень высокие шансы на подиум. Но сначала случилась долгая пауза, а затем два неточных выстрела. Похоже, что-то не так со стрессоустойчивостью.

Жюли Симон и Франциске Пройс убежали впереди и боролись за победу. Хаузер шла на третьем месте, но упала на спуске и пропустила вперед Эберг, Тандревольд и Мону Брурссон.

Девушки лишь на финише решили все свои вопросы. Симон обошла Пройс, а терпеливая Эберг дожала Тандревольд. Миронова проиграла Давидовой в борьбе за топ-10. Кайшева завершила гонку на 19-м месте с тремя промахами. И радостный момент в этой провальной гонке, где Миронова могла бороться за победу, только один — скорость Светланы. На последнем круге она стала лучшей. Жаль, что биатлон — не только про лыжный ход. Так бы мы точно всех победили.

  • 1
    Жюли Симон
    Франция
    Франция
  • 2
    Франциска Пройсс
    Германия
    Германия
  • 3
    Ханна Эберг
    Швеция
    Швеция
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