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17 января, источник: Чемпионат.com

У Мироновой во время стрельбы в масс-старте на этапе КМ случились две осечки

Российская биатлонистка Светлана Миронова прокомментировала выступление в масс-старте на 12,5 км с четырьмя огневыми рубежами на шестом этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия), а также объяснила промахи на последнем огневом рубеже, из-за которых она не смогла бороться за медаль.

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Источник: РИА "Новости"

«Расстроена этой гонкой, хотя до последнего рубежа всё складывалось неплохо. На четвёртом выстреле у меня случилась осечка — холостой патрон, на пятом — опять холостой. Вставила дополнительный патрон — и получился снова промах. Очень расстроена последним огневым рубежом», — приводит слова Мироновой «Матч ТВ».

Напомним, в масс-старте Светлана оказалась лучшей из россиянок, финишировав 11-й. Вторая российская участница Ульяна Кайшева пришла к финишу 19-я.

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