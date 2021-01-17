У Мироновой во время стрельбы в масс-старте на этапе КМ случились две осечки
Российская биатлонистка Светлана Миронова прокомментировала выступление в
Российская биатлонистка Светлана Миронова прокомментировала выступление в
«Расстроена этой гонкой, хотя до последнего рубежа всё складывалось неплохо. На четвёртом выстреле у меня случилась осечка — холостой патрон, на пятом — опять холостой. Вставила дополнительный патрон — и получился снова промах. Очень расстроена последним огневым рубежом», — приводит слова Мироновой «Матч ТВ».
Напомним, в