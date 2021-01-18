Алимбекова занимает седьмое место в общем зачете Кубка мира по биатлону

В минувший уик-энд в немецком Оберхофе Динара Алимбекова в спринтерской гонке на 7,5 км заняла 12-е место, а в масс-старте на 12,5 км финишировала на 13-й позиции. Сейчас в активе лидера белорусской женской команды 412 очков. На прошедших кубковых этапах зачетные очки заработали еще три представительницы Беларуси: Елена Кручинкина — 195 (24-е место в общем зачете), Ирина Кривко — 97 (36) и Анна Сола — 81 (40).

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Женский индивидуальный зачет возглавляет норвежская биатлонистка Марте Олсбю-Ройселанн, у которой 579 зачетных баллов, вслед за ней идут ее соотечественница Тириль Экхофф и шведка Анна Эберг, у которых по 560 очков. В Кубке наций впереди команда Швеции — 4303 балла, на второй позиции Норвегия — 4207, третье место занимает Франция — 4198. Сборная Беларуси находится на 6-м месте, имея 3660 очков. В Оберхофе белорусские биатлонистки заняли 2-е место в эстафете 4×6 км.

В личном зачете мужчин лидируют норвежские биатлонисты Йоханнес Бё — 618 баллов, Стурла Холм Легрейд — 564, Тарьей Бё — 511. Лучший из представителей Беларуси Сергей Бочарников занимает 26-е место (160 очков), у Антона Смольского 31-я позиция (114), Роман Елетнов на 42-й строке (69), Максим Воробей находится на 47-м месте (39). В зачете Кубка наций впереди Норвегия — 4714, у биатлонистов Франции 4146 баллов, третьей идет Германия — 4040. У сборной Беларуси 3165 очков и 8-е место.

Седьмой кубковый этап пройдет в конце этой недели в итальянском Антхольце. В его программе шесть стартов:

21 января — женская индивидуальная гонка на 15 км,

22 января — мужская индивидуальная гонка на 20 км,

23 января — женский масс-старт на 12,5 км, мужская эстафета 4×7,5 км,