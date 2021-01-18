Текущие события
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Спринт (Ж)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Спринт (М)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Гонка преследования (Ж)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Гонка преследования (М)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Масс-старт (Ж)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Масс-старт (М)
Все события
Фоторепортажи
15«Зенит» забил в матче со «Спартаком» четыре, но один — в свои ворота
32Слезы Щербаковой и Тутберидзе, радость Трусовой и Плющенко, огромный медведь. Невероятные эмоции ЧР-2021
10:56 (мск), источник: БЕЛТА

Алимбекова занимает седьмое место в общем зачете Кубка мира по биатлону

18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская биатлонистка Динара Алимбекова занимает седьмое место в общем зачете Кубка мира после шести проведенных этапов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

В минувший уик-энд в немецком Оберхофе Динара Алимбекова в спринтерской гонке на 7,5 км заняла 12-е место, а в масс-старте на 12,5 км финишировала на 13-й позиции. Сейчас в активе лидера белорусской женской команды 412 очков. На прошедших кубковых этапах зачетные очки заработали еще три представительницы Беларуси: Елена Кручинкина — 195 (24-е место в общем зачете), Ирина Кривко — 97 (36) и Анна Сола — 81 (40).

Читайте также
Сборная Беларуси заняла второе место в женской эстафете на этапе КМ по биатлону в Оберхофе

Женский индивидуальный зачет возглавляет норвежская биатлонистка Марте Олсбю-Ройселанн, у которой 579 зачетных баллов, вслед за ней идут ее соотечественница Тириль Экхофф и шведка Анна Эберг, у которых по 560 очков. В Кубке наций впереди команда Швеции — 4303 балла, на второй позиции Норвегия — 4207, третье место занимает Франция — 4198. Сборная Беларуси находится на 6-м месте, имея 3660 очков. В Оберхофе белорусские биатлонистки заняли 2-е место в эстафете 4×6 км.

В личном зачете мужчин лидируют норвежские биатлонисты Йоханнес Бё — 618 баллов, Стурла Холм Легрейд — 564, Тарьей Бё — 511. Лучший из представителей Беларуси Сергей Бочарников занимает 26-е место (160 очков), у Антона Смольского 31-я позиция (114), Роман Елетнов на 42-й строке (69), Максим Воробей находится на 47-м месте (39). В зачете Кубка наций впереди Норвегия — 4714, у биатлонистов Франции 4146 баллов, третьей идет Германия — 4040. У сборной Беларуси 3165 очков и 8-е место.

Седьмой кубковый этап пройдет в конце этой недели в итальянском Антхольце. В его программе шесть стартов:

21 января — женская индивидуальная гонка на 15 км,

22 января — мужская индивидуальная гонка на 20 км,

23 января — женский масс-старт на 12,5 км, мужская эстафета 4×7,5 км,

24 января — женская эстафета 4×6 км, мужской масс-старт на 15 км.

Читайте также
 Гороскоп на май 2020
Платье и ноги Светланы Лободы заворожили Instagram
Возможное возвращение Хабиба. Дайджест событий за выходные
Макгрегор прокомментировал обвинения в домогательствах
Трансферы недели в РПЛ. «Локомотив» провернул удачную сделку
«Флорида» без Бобровского обыграла «Чикаго» на старте сезона НХЛ
Умар Нурмагомедов рассказал о возможной встрече с Макгрегором
Теннисистка Кудерметова поднялась на 10 мест в рейтинге WTA
Полузащитник ЦСКА переходит в турецкий клуб
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь