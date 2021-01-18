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12:41 (мск), источник: ТАСС

Объявлен состав сборной России по биатлону на этап Кубка мира в Италии

ТАСС, 18 января. Союз биатлонистов России (СБР) объявил состав сборной России на седьмой этап Кубка мира, который пройдет в итальянском Антхольце. Об этом сообщает пресс-служба СБР.

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Источник: РИА "Новости"

В состав женской команды вошли Светлана Миронова, Ульяна Кайшева, Евгения Павлова, Ирина Казакевич, Лариса Куклина, Татьяна Акимова, в состав мужской — Александр Логинов, Евгений Гараничев, Эдуард Латыпов, Матвей Елисеев, Кирилл Стрельцов, Антон Бабиков. Биатлонисты Ольга Мощенкова и Илья Гаврилов отправятся на этап в качестве запасных.

Во время загрузки произошла ошибка.

Также объявлен состав на второй этап Кубка Международного союза биатлонистов (IBU), который пройдет в германском Арбере. В составе женской команды выступят Анастасия Шевченко, Тамара Воронина, Анастасия Гореева, Елизавета Каплина, Валерия Васнецова, Полина Шевнина, Наталья Гербулова, Екатерина Носкова. В составе мужской — Семен Сучилов, Евгений Идинов, Евгений Сидоров, Рустам Каюмов, Карим Халили, Никита Поршнев, Даниил Серохвостов, Игорь Малиновский.

Седьмой этап Кубка мира пройдет с 21 по 24 января, второй этап Кубка IBU — с 20 по 23 января.

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