Сборная Норвегии объявила состав на чемпионат мира по биатлону и на этап КМ в Антхольце

Сборная Норвегии объявила состав на чемпионат мира по биатлону и на этап КМ в Антхольце

Тренерский штаб сборной Норвегии по биатлону объявил состав команды на чемпионат мира, который пройдёт в Поклюке (Словения) с 11 по 21 февраля, и на седьмой этап Кубка мира, который пройдёт в Антхольце (Италия) с 21 по 24 января.