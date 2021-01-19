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12:11 (мск), источник: Чемпионат.com

Сборная Норвегии объявила состав на чемпионат мира по биатлону и на этап КМ в Антхольце

Тренерский штаб сборной Норвегии по биатлону объявил состав команды на чемпионат мира, который пройдёт в Поклюке (Словения) с 11 по 21 февраля, и на седьмой этап Кубка мира, который пройдёт в Антхольце (Италия) с 21 по 24 января.

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Источник: РИА "Новости"

Биатлон. Чемпионат мира. Поклюка. Состав сборной Норвегии

Мужчины

Йоханнес Бё, Тарьей Бё, Ветле Шоста Кристиансен, Йоханнес Дале, Стурла Холм Легрейд.

Женщины

Тириль Экхофф, Каролине Кноттен, Марте Рёйселанд, Ида Лиен, Ингрид Тандреволд.

В Антхольце женская сборная Норвегии выступит в том же составе, за мужскую сборную помимо перечисленных участников выступит Эрленд Овренг Бьонтегорд.

В рамках этапа Кубка мира в Антхольце пройдут индивидуальные гонки, масс-старты и эстафеты. В общем зачёте Кубка мира у мужчин лидирует Й. Бё, лучший из россиян, Александр Логинов, занимает 19-е место. В зачёте у женщин лидирует Рёйселанд, Светлана Миронова идёт 21-й.

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