Объявлен состав сборной Франции по биатлону на этап Кубка мира в Антхольце

Объявлен состав сборной Франции по биатлону на этап Кубка мира в Антхольце

Тренерский штаб сборной Франции по биатлону огласил состав на седьмой этап Кубка мира, который пройдёт в Антхольце (Италия) с 21 по 24 января, сообщает Ski Chrono.