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15:42 (мск), источник: Спорт-Экспресс

В сборную России взяли аутсайдеров с 60-х мест. Что за бред?

В резерв главной команды на следующий этап Кубка мира в итальянской Антерсельве попали Ольга Мощенкова и Илья Гаврилов, которые даже на Кубке IBU занимали места с 60-го и ниже.

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Источник: Спорт-Экспресс

После очередного безмедального этапа Кубка мира тренерский штаб главной команды России объявил о ротации. В Антерсельве состоится долгожданное возвращение в основу Татьяны Акимовой, которая выиграла в эти выходные на Кубке IBU обе личные гонки и поучаствовала в золотой женской эстафете. А провалившие Оберхоф Екатерина Носкова, Наталья Гербулова и Игорь Малиновский, наоборот, вернутся на Кубок IBU.

Но интересно, что помимо Акимовой в сборную на Кубок мира вызваны еще двое — Илья Гаврилов и Ольга Мощенкова. Оба — абсолютно худшие в российской сборной по итогам первого этапа Кубка IBU в Арбере. Ольга в двух спринтах была 22-й и 64-й, Илья — 63-м и 56-м. Причем место в середине шестого десятка он умудрился занять вообще с нулем промахов, а 63-е — всего с одним. В эстафетах, понятное дело, оба спортсмена не участвовали. И вот теперь их вызывают сразу в главную команду страны, пусть и в запас. Вопрос: зачем?

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Запасной на Кубке мира — все равно что турист

На самом деле, вопрос тупо в логистике. Если в основе все будут живы и относительно здоровы, Мощенкова и Гаврилов на старт не выйдут. В программе всего одна личная гонка — индивидуалка, на которую собрана полная заявка. Дальше идут эстафета (сложно себе представить, чтобы туда включили запасных) и масс-старт, куда без кубковых очков не отберешься. Получается, что Мощенкова и Гаврилов будут сидеть неделю в главной сборной без стартов, и прав у них немногим больше, чем у туристов. Просто по какой-то причине отправить двух резервистов домой из Антерсельвы оказалось удобней, чем из Арбера.

Сразу после этапа оба спортсмена вернутся в Россию и продолжат выступать на этапах Кубка страны. А сборные продолжат готовиться к своим чемпионатам: основная — мира, а резервная с Кубка IBU — Европы. То есть по факту Мощенкова и Гаврилов никуда не отобрались, что абсолютно справедливо. Включение же в запас основной сборной — это не аванс, а всего лишь казус логистики. Интересней другое: а как так получилось, что на Кубке IBU у России выступают как минимум два спортсмена, которые абсолютно не готовы к уровню соревнований? Ведь 60-е места на таком турнире — это ни о чем. Это уже принципиально другой уровень, а не просто временные трудности, спад формы или проблемы со стрельбой.

Когда Кубок IBU лучше, чем главная сборная

Мощенкова и Гаврилов попали в резерв абсолютно по делу. Гаврилов в конце декабря на «Ижевской винтовке» дважды был третьим, обогнав, между прочим, Карима Халили и Игоря Малиновского. Как так вышло, что прошло меньше месяца, и теперь тот же Халили на Кубке IBU был в двух спринтах пятым и седьмым, а Гаврилов не попадал даже в топ-50? Парни, кстати, ровесники. Но если Халили и особенно Малиновский в юниорах феерили, Гаврилов отобрался на свой молодежный чемпионат Европы единственный раз в прошлом году. И тогда повторилась абсолютно та же история, что сейчас: успешный отбор, а потом на главном старте — 36-е и 51-е места.

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С Мощенковой история немного другая: ей уже 30, и по этапам Кубка IBU спортсменка катается уже почти десятилетие. Несколько раз заезжала в топ-10, но в основном занимала места в середине второго-третьего десятка. Зато в Чайковском отобралась совершенно честно: выиграла спринт и была шестой в индивидуалке. Обыграв в одной из гонок, кстати, Наталью Гербулову и Екатерину Носкову, которые затем отправились в основу. Вроде бы все честно, все по правилам. Ну, не было у СБР никаких легальных механизмов, чтобы отцепить от команды спортсменов, которые по правилам туда попадают. Хотя опыт и здравый смысл говорили о том, что как минимум возить на Кубок IBU 30-летнюю спортсменку без особых достижений — это странно.

Но странно вышло ведь и с Гербуловой, и с Носковой, хотя тут тоже старались поступить по совести. Девушки честно отобрались в основную команду. Но потом вдруг за те же три недели выяснилось, что обе абсолютно не готовы к уровню Кубка мира. Гербулова в своей единственной гонке была 87-й, Носкова — 50-й. Обе пробежали по одной гонке за две недели, все остальное время просидев в запасе. Ну и смысл был полсезона мучительно отбираться ради такого «шанса»? Понятны слова Гербуловой: лучше бы отправили сразу на Кубок IBU, там хотя бы была возможность регулярно стартовать.

Что-то сделать с отбором на Кубок IBU пытался еще бывший президент СБР Владимир Драчев. «Эти соревнования — для 20-летних, чтобы набираться опыта!» — декларировал Драчев и попытался отцепить от них, например, ветерана Екатерину Глазырину. Ничего не вышло: общественность возмутилась, и Глазырина через Кубок IBU вернулась и на Кубок мира. Помимо нее, у нас выступали и продолжают соревноваться там масса опытных спортсменов, которые вряд ли когда-то пригодятся главной команде и не зажигают даже на уровне резерва. Как с этим быть, пока никто не придумал.

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