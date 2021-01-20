Новополоцк примет третий этап Кубка Белорусской федерации биатлона 21—24 января

Торжественное открытие состоится 22 января, а в следующие два дня на дистанцию выйдут около 170 девушек и юношей. «В этом году в традиционных зимних стартах участвуют сборные всех областей, Минска и Новополоцка. Это комплексные состязания. В первый соревновательный день состоится масс-старт, во второй — смешанная эстафета. Участники будут разделены на 4 возрастные группы. Самые младшие спортсмены — 2008−2009 годов рождения, самые старшие — 2002−2003 годов», — рассказал Валерий Гущин.

В зависимости от возраста ребят ждет разная дистанция. Самые юные биатлонисты выйдут на круг в 700 м без винтовок. Оружие будет ждать их на стрельбище. Спортсменам нужно будет стрелять по мишеням из положения лежа со специальных подставок для винтовок. Их старшие товарищи выйдут на дистанцию в 2 км в полной боевой выкладке. Победителей определят в индивидуальном и командном зачетах.