Текущие события
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Спринт (Ж)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Спринт (М)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Гонка преследования (Ж)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Гонка преследования (М)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Масс-старт (Ж)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Масс-старт (М)
Все события
Фоторепортажи
23Величайший шоумен. Как менялся имидж Макгрегора
9ЦСКА обыграл СКА в овертайме
17:44 (мск), источник: Чемпионат.com

Павлова назвала причину пропуска первой стрелковой тренировки в Антхольце

Российская биатлонистка Евгения Павлова объяснила, почему не принимала участие в первой стрелковой тренировке в Антхольце (Италия), а также рассказала о самочувствии.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

«Почему проводила тренировку внизу? Да, пошла «погулять» по более ровной трассе, поработать в аэробном режиме, восстановиться.

Улучшилось ли настроение после Оберхофа? Ну, я там просто устала, эмоционально устала, не справилась, это всё наложилось. Но никаких грубых высказываний не было и никаких конфликтов с тренерами у меня нет, если кто-то так думает.

Какие сейчас ощущения? Нормально. Мы проводим на стадионе не так много времени, важно успевать восстанавливаться внизу, где мы живём (1000 метров над уровнем моря. — Прим. ред.). Вот если бы жили здесь, то да, была бы акклиматизация, возможно, возникли какие-то проблемы. А так — посмотрим, как завтра на индивидуальной гонке будет чувствовать себя организм, какие ощущения будут у мышц, — приводит слова Павловой «Матч ТВ».

 Сколько заработал Хабиб на всю свою карьеру?
Гимнастка Каролина Севостьянова показала "горячее" фото в купальнике!
«Спартак» ведет переговоры с «Фиорентиной» о трансфере Кокорина
Объявлены мужская и женская команды 2020 года по версии фанатов
Госпитализированный Малафеев рассказал о своем самочувствии
Тарасова высказалась о поединке Загитовой и Медведевой в Москве
Капризов забивал, ошибался, но стал первой звездой в НХЛ
«Аталанта» с Миранчуком играет с «Удинезе» (видеотрансляция)
Боец UFC: В США люди приветливые. Вернулся в Россию - все хмуро
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь