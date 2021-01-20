Юниор из Новой Зеландии обыграл почти всю сборную России и бежит быстрее Бе. Переворот в биатлоне

Биатлон. Мужчины. Короткая индивидуальная гонка, 15 км

1. Эндре Стремсхайм (Норвегия) — 41.33,7 (1)

2. Филипп Наврат (Германия) — 30,8 (2)

3. Александр Андерсен (Норвегия) — 35,3 (2)

4. Карим Халили (Россия) — 43,7 (1)

5. Кэмпбелл Райт (Новая Зеландия) — 44,1 (1)

24. Никита Поршнев (Россия) — 2.36,3 (2)

31. Семен Сучилов (Россия) — 3.09,3 (4)

37. Евгений Идинов (Россия) — 3.32,7 (3)

48. Даниил Серохвостов (Россия) — 4.32,8 (7)

76. Игорь Малиновский (Россия) — 6.03,2 (4)

77. Рустам Каюмов (Россия) — 6.08,1 (5)

79. Евгений Сидоров (Россия) — 6.14,6 (6).

Пока в Антерсельве на седьмом этапе Кубка мира по биатлону гонки еще не начались, на Кубке IBU уже разыграли медали второго этапа в Арбере. Сегодня прошли мужские индивидуальные гонки, и если успехи норвежцев и немцев мало кого удивляют, то пятое место юниора-дебютанта из Новой Зеландии стало настоящим шоком. 18-летний Кэмпбелл Райт выступил гораздо лучше всех россиян, за исключением Карима Халили, которому проиграл меньше секунды.

Никита Поршнев, Семен Сучилов выступили неважно, а вот Игорь Малиновский опять провалился, после чего есть сомнения по поводу целесообразности его выступлений не то что на Кубке мира, но и на Кубке IBU.

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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CKMjM-2JwhL/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Campbell Wright (@wright_campbell)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Дебютант года

Исторически Кубок IBU считают плацдармом для развития юниоров. Спортсмены из первой сборной на него если и приезжают, то только с целью набрать форму и доказать свою готовность выступать на высоком уровне после ряда неудач на Кубке мира. Поэтому на этих стартах проще встретить неожиданные имена и страны, далекие от биатлона. Но даже здесь в когорту лидеров они редко попадают.

Тем удивительнее пятое место спортсмена, который официально еще считается юниором, а на первый серьезный международный старт по взрослым поехал неделю назад. Глядя на его Instagram, думаешь, что речь идет о школьнике старших классов, который в перерыве между подготовкой к экзаменам и общением со сверстниками посещает тренировки. Но нет, это профессиональный спортсмен, и, судя по всему, очень талантливый. По крайней мере у него уже появились первые фанаты, которые пишут в соцсетях Международного союза биатлонистов (IBU) призывы признать Райта дебютантом года.

В это сложно поверить, но впервые начал заниматься биатлоном Кэмпбелл меньше четырех лет назад — в конце 2017 года. Впервые на лыжи он встал за пару лет до этого. Рядом с его школой был спортивный клуб, где помимо всем привычных в Новой Зеландии видов спорта, таких как крикет или регби, практиковали и зимние дисциплины. Райт до последнего на полупрофессиональном уровне занимался и горными лыжами, и лыжными гонками и только в 2019-м окончательно ушел с головой в биатлон. И это принесло плоды: спортсмена несколько раз признавали лучшим молодым атлетом года в Новой Зеландии, а на зимней юношеской Олимпиаде-2020 он стал знаменосцем своей сборной. И чуть не выиграл даже медаль! В спринте он уступил третьему месту пару секунд, а в индивидуальной гонке занял шестое место из-за одного-единственного промаха.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/B7XyesCoPDk/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/B7XyesCoPDk/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/B7XyesCoPDk/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Campbell Wright (@wright_campbell)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Быстроногая экзотика

Появление спортсменов из незнакомых биатлону регионов — большое благо в плане развития этого вида спорта. Международный олимпийский комитет (МОК) постоянно требует, чтобы на медали претендовало как можно больше стран, и для большинства зимних дисциплин, пусть и по объективным причинам, это проблема. Биатлон не исключение — он относительно развит в большинстве европейских стран, России и бывшем СНГ, в последнее время прибавили американцы и канадцы. На более-менее среднем уровне несколько азиатских стран — Япония, Корея, но вот дальше почти никого.

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Попытки развивать биатлон предпринимаются, но без инфраструктуры, традиций и условий с нуля это почти невозможно. Поэтому страны предпочитают идти по более простому пути и дают паспорта уже готовым атлетам — тем, кто по какой-то причине не может пройти отбор в сборную у себя на родине. Многие помнят российско-австралийского биатлониста Алексея Альмукова, выступавшего и на Кубках мира, и даже на Олимпиаде. Он родился в Тюмени и там начал заниматься лыжными гонками, но в 10 лет переехал в Австралию. Периодически Алексей возвращался в Россию, где продолжал тренировки, поступил в университет.

Альмуков пытался пробиться на российских стартах, но, понимая высокий уровень конкуренции, предпочел Австралию. И не прогадал — место на практически любых международных соревнованиях было ему гарантировано. Кроме того, на универсиаде-2013 в Трентино Алексей даже смог завоевать бронзу в гонке преследования. Но главное — он исполнил свою мечту и выступил на Играх в Сочи. Перед российской Олимпиадой он даже завел русскоязычный блог, где рассказывал много интересных подробностей о тонкостях биатлона на далеком континенте.

Встречались и биатлонисты из Индии, Гуама (это остров, где среднегодовая температура воздуха составляет 27−29 градусов тепла), Пуэрто-Рико, Коста-Рики и Кении. Но все это разовые эксперименты, которые не закончились ничем серьезным. Биатлон — недешевый спорт, и без финансовой поддержки спонсоров или правительства им заниматься на профессиональном уровне невозможно. Тем удивительнее пример того же Райта, который уже в 18 выдает, к примеру, скорость лучше, чем Йоханнес Бе. По крайней мере так считает официальный сайт IBU, где в сравнении лыжного хода двух спортсменов лидирует именно Кэмпбелл.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BJkKRW0jQyU/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BJkKRW0jQyU/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BJkKRW0jQyU/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Campbell Wright (@wright_campbell)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Дадут ли второй шанс Халили

В одном из интервью Райт рассказывал, что ему приходится идти на различные ухищрения, чтобы тренироваться без естественного снега и с не самым лучшим инвентарем. Россиянам жаловаться на недостаточное финансирование или плохие условия не приходится, но вот только результат, как у Брэндона, они показать не могут. В позитив последнюю гонку записать себе может только Халили, который в целом по сезону выглядит уверенно и заслуживает второго шанса на Кубке мира.

А вот другие наши юниоры, на которых возложили много надежд особенно после «Ижевской винтовки», пока что себя не оправдывают. Поршнев с Сучиловым заняли места в третьем десятке, Евгений Идинов — в четвертом, а Малиновский после ужасного спринта в Оберхофе продолжил «феерить» со знаком минус уже на гонках рангом ниже. Шесть промахов, долгая стрельба и слабый ход. Игорь проиграл полторы минуты тем, кто отработал хотя бы на патрон чище. Очевидно, что Малиновский в ужасной форме, и его не стоит отправлять даже на чемпионат Европы. Ему срочно нужно искать себя на внутренних стартах.