Женской гонкой на 15 км в Антхольце начнется седьмой этап Кубка мира по биатлону

Первыми на старт выйдут женщины, которым предстоит определить победительницу в индивидуальной гонке на 15 км с четырьмя огневыми рубежами (начало в 16.15, прямая трансляция на телеканале «Беларусь 5»). В ней примут участие четыре белорусские биатлонистки: Ирина Кривко (5-й стартовый номер), Динара Алимбекова (28), Елена Кручинкина (42), Анна Сола (73). Лидер общего зачета норвежская биатлонистка Марте Олсбю-Ройселанн уйдет на дистанцию под восьмым номером. Всего в стартовый протокол внесены имена 96 спортсменок.

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После шести кубковых этапов лучшая из представительниц Беларуси Динара Алимбекова занимает седьмое место, набрав 412 очков. На прошлых кубковых этапах зачетные очки заработали еще три белорусские биатлонистки: Елена Кручинкина — 195 (24-е место в общем зачете), Ирина Кривко — 97 (36) и Анна Сола — 81 (40). В зачете Кубке наций впереди команда Швеции — 4303 балла, на второй позиции Норвегия — 4207, третье место занимает Франция — 4198. Сборная Беларуси находится на 6-м месте, имея 3660 очков.

В личном зачете мужчин лидируют норвежцы: Йоханнес Бё — 618 баллов, Стурла Холм Легрейд — 564, Тарьей Бё — 511. Лучший из представителей Беларуси Сергей Бочарников занимает 26-е место (160 очков), у Антона Смольского 31-я позиция (114), Роман Елетнов на 42-й строке (69), Максим Воробей находится на 47-м месте (39). В зачете Кубка наций впереди Норвегия — 4714, у биатлонистов Франции 4146 баллов, третьей идет Германия — 4040. У сборной Беларуси 3165 очков и 8-е место.

В программе седьмого этапа Кубка планеты еще пять стартов:

22 января — мужская индивидуальная гонка на 20 км,

23 января — женский масс-старт на 12,5 км, мужская эстафета 4×7,5 км,