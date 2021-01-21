Сборная России по биатлону в Антхольце избежала новых случаев заражения коронавирусом

Этап Кубка мира в Антхольце пройдет с 21 по 24 января. Все спортсмены, тренеры и специалисты команд перед началом соревнований в обязательном порядке были проверены на коронавирус.

Сборной России в Антхольце не смогут помочь тренер женской команды Николай Загурский и сервисмен Роман Виролайнен. На прошлой неделе во время этапа Кубка мира в Оберхофе (Германия) они были помещены на десятидневный карантин в связи с положительными тестами на коронавирус. Болезнь у них протекает бессимптомно.