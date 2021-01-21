Три россиянки финишировали в десятке в индивидуальной гонке на этапе КМ по биатлону

Ее результат — 42 минуты 29,3 секунды, на четырех огневых рубежах она допустила один промах. Второй стала украинка Юлия Джима (отставание — 43,7 секунды; 0 промахов), третьей — француженка Анаис Шевалье-Буше (+1.04,0; 1).

Россиянка Евгения Павлова финишировала шестой (+1.49,1; 2), Светлана Миронова — седьмой (+1.51,3; 2), Ульяна Кайшева — девятой (+1.55,6; 2), Лариса Куклина заняла 14-е место (+2.46,0; 1), Татьяна Акимова — 54-е (+5.39,6; 5), Ирина Казакевич — 65-е (+6.41,4; 6). Россиянки не могут попасть на пьедестал почета в личных гонках Кубка мира с 13 декабря 2019 года, тогда бронзовую награду в спринте завоевала Миронова на этапе в австрийском Хохфильцене.

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Первое место в общем зачете занимает норвежка Марте Рёйселанн, в активе которой 589 очков, второй идет ее соотечественница Тириль Экхофф (583), третьей — шведка Ханна Эберг (562). Миронова (238) располагается на 19-й строчке, Кайшева (195) — 27-я, Павлова (159) — 29-я, Казакевич (129) — 32-я, Куклина (92) — 40-я, Тамара Воронина (28) — 62-я, Акимова (20) — 67-я, Анастасия Гореева (17) — 69-я. В зачете индивидуальных гонок лидирует итальянка Доротея Вирер (103), Джима (85) — вторая, Шевалье-Буше (80) — третья, лучшей из россиянок является Кайшева (58), которая идет девятой.

Индивидуальная гонка у мужчин пройдет в пятницу.