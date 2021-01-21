Австрийка Лиза Тереза Хаузер выиграла индивидуальную гонку на этапе КМ по биатлону

21 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Австрийская спортсменка Лиза Тереза Хаузер победила в индивидуальной гонке на седьмом этапе Кубка мира по биатлону, который проходит с 21 по 24 января в Италии, сообщает корреспондент БЕЛТА.