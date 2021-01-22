Стрельцов первым из россиян стартует в индивидуальной гонке в Антерсельве

Первым из россиян под 4-м номером побежит Кирилл Стрельцов, далее 23-м отправится на дистанцию Эдуард Латыпов, 27-й стартовый номер у Александра Логинова, 58-й — у Евгения Гараничева, 71-й — у Антона Бабикова и 82-й — у Ильи Гаврилова.

Матвей Елисеев, который пропустил все тренировки в Антерсельве, не попал в заявку на «индивидуалку».