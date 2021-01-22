Что творится в сборной России по биатлону? Туда зачем-то вызвали худшего резервиста
Фанаты в шоке.
Фанаты в шоке.
Этап Кубка мира в Антхольце — последний перед чемпионатом мира в Поклюке. Там коварная высота, с которой дружат не все биатлонисты. Поэтому перед главным стартом года многие опасаются, что горы негативно скажутся на их функциональном состоянии. Матвей Елисеев, например, решил не рисковать и от участия в индивидуальной гонке отказался. Для фанатов россиянина — минус, а для 22-летнего резервиста Ильи Гаврилова — плюс.
Кто это такой? Да мы и сами толком не знаем. Сегодня будет шанс познакомиться ближе. Парня вместе с Ольгой Мощенковой пригласили в основу с Кубка IBU. Оба — худшие во второй сборной. На первом этапе в Арбере Мощенкова была 22-й и 64-й по итогам двух спринтов, а Гаврилов — 63-й и 56-й. При этом Илья
Кажется, не захотели трогать тех, кто сейчас на Кубке IBU готовится к чемпионату Европы. Все указывает на то, что он и Мощенкова после этого этапа поедут на Кубок России. При этом в резерв ребята попали заслуженно. Гаврилов на «Ижевской винтовке» выглядел очень убедительно (дважды был третьим). Там он уверенно обыгрывал своего ровесника Карима Халили и Игоря Малиновского — на секундочку, одного из лучших юниоров в биатлоне.
Фанаты сокрушаются, как Илье удалось попасть в сборную, потому что Халили объективно выступает в Арбере приличнее, чем на Кубке России. Некоторые уже решили, что это очередной блат, но будем считать, что все это тактический ход. Ясно же, что Карим — первый претендент на попадание в основу для поездки на чемпионат мира. Поэтому не было никакого смысла тащить парня в горы, чтоб он потом провалился на Евро. Проще взять тех, от кого ничего не ждут. Да, неприятная, но правда. Гаврилов сейчас самый неочевидный кандидат, чтобы поехать в
Там биатлонист ничего внятного не показал — 36-е и 51-е места. Куда лучше у него получается выступать дома. Гаврилов, например, был призером на летнем чемпионате России. Наблюдения показывают, что у биатлониста хорошо получается на отборочных стартах, а потом он проваливается. Страх ли это? Знает только сам Илья.
Мы бы на его месте ничего не боялись. Терять ведь нечего. На нем точно не лежит задача по спасению российского биатлона. Будь у Гаврилова такой легкий настрой, можно и удивить в дебютной индивидуалке, хотя бы отстрелять качественно. Тогда тренеры взглянули бы на него совсем другими глазами. Пока же перспектива у парня только одна — стать одним из многих, кого привозили на Кубок мира. Таких, как правило, совсем не помнят. Но это лишь предположения. Увидим парня в деле, будем говорить конкретнее. Кто знает, может, он как Стурла Холм Легрейд. Норвежец до этого сезона тоже был ноунеймом, а сейчас обыгрывает Бе.