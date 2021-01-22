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16:38 (мск), источник: ТАСС

Логинов выиграл индивидуальную гонку на этапе Кубка мира по биатлону

ТАСС, 22 января. Российский биатлонист Александр Логинов стал победителем индивидуальной гонки на 20 км на седьмом этапе Кубка мира, который проходит в итальянском Антхольце.

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Источник: РИА "Новости"

Его результат — 48 минут 48,1 секунды, на четырех огневых рубежах он не допустил ни одного промаха. Эта медаль стала первой для сборной России в личных гонках на этапах Кубка мира с февраля 2020 года.

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