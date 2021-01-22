Логинов: Меня выбило падение, прошел с одной палкой 200 метров

«В любом случае можно занести эту гонку в актив. Когда все бегут быстро и стреляют точно, то надо работать оптимально. Меня выбило это падение на финише. Прошел с одной палкой метров 200. Подкосило это меня на финишном круге», — сказал Логинов в эфире телеканала «Матч ТВ».