Текущие события
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Спринт (Ж)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Спринт (М)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Гонка преследования (Ж)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Гонка преследования (М)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Масс-старт (Ж)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Масс-старт (М)
Все события
Фоторепортажи
32Слезы Щербаковой и Тутберидзе, радость Трусовой и Плющенко, огромный медведь. Невероятные эмоции ЧР-2021
30Лучшие спортивные кадры 2020 года
17:49 (мск), источник: БЕЛТА

Россиянин Александр Логинов выиграл индивидуальную гонку на этапе Кубка мира по биатлону в Италии

28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российский стреляющий лыжник Александр Логинов не знал себе равных в индивидуальной гонке на седьмом этапе Кубка мира в Антхольце (Италия), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наверх
11
фотографий
11
фотографий
11
фотографий

Расстояние в 20 км с четырьмя огневыми рубежами уроженец Саратова преодолел за 48 мин. 41,8 сек. При этом опытный спортсмен не допустил ни одного промаха. Не помешала россиянину выиграть даже сломанная по ходу дистанции лыжная палка.

Со вторым временем после россиянина финишировал норвежец Стурла Хольм Легрейд, уступивший победителю 58,5 сек. и дважды выстреливший мимо цели. Замкнул тройку сильнейших француз Кентен Фийон Майе. Допустив два промаха, он отстал от спортсмена, занявшего первое место, на 1 мин. 10,6 сек.

Что касается белорусских биатлонистов, то выше других в итоговом протоколе расположился Антон Смольский. Не закрыв три мишени, он уступил победителю 3 мин. 29,5 сек., заняв 28-е место. Никита Лобастов — 32-й, (отставание 3 мин. 40,5 сек., 1 промах). Промахнувшийся три раза Сергей Бочарников уступил Александру Логинову 5 мин. 25,5 сек. Это 57-й результат в итоговом протоколе. Дмитрий Лазовский стал 77-м (отставание 7 мин. 08,8 сек., 5 промахов), Максим Воробей — 84-м (отставание 8 мин. 41,9 сек., 2 промаха). Всего стартовали 97 спортсменов.

  • 1
    Александр Логинов
    Россия
    Россия
  • 2
    Штурла Легрейд
    Норвегия
    Норвегия
  • 3
    Кантен Фийон Майе
    Франция
    Франция
 Гороскоп на май 2020
Какая свободная дорога! Водитель выехал навстречу только что приземлившемус
Логинов победил и заплакал на пьедестале
ЦСКА отдал полузащитника в аренду в турецкий клуб
Россиянка выиграла спринт и возглавила общий зачет Кубка IBU
Появилось видео дуэли взглядов Конора Макгрегора и Дастина Порье
Российские гандболисты одержали крупную победу в матче ЧМ
Тихонов: Бабиков не заслуживает права выступать на Кубке мира
Манчини: Кокорин — бесценный, он мог бы играть даже за «Реал»
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь