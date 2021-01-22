Россиянин Александр Логинов выиграл индивидуальную гонку на этапе Кубка мира по биатлону в Италии

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Расстояние в 20 км с четырьмя огневыми рубежами уроженец Саратова преодолел за 48 мин. 41,8 сек. При этом опытный спортсмен не допустил ни одного промаха. Не помешала россиянину выиграть даже сломанная по ходу дистанции лыжная палка.

Со вторым временем после россиянина финишировал норвежец Стурла Хольм Легрейд, уступивший победителю 58,5 сек. и дважды выстреливший мимо цели. Замкнул тройку сильнейших француз Кентен Фийон Майе. Допустив два промаха, он отстал от спортсмена, занявшего первое место, на 1 мин. 10,6 сек.